Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

Иностранцы, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах РФ, смогут получить российское гражданство. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время специальной военной операции военную службу в ВС или воинских формированиях, а также бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.



Также право предоставлено их супругам и детям. Указывается, что для получения гражданства РФ иностранцы и их семьи должны пройти процедуру дактилоскопии и предоставить медицинские справки. В них должно быть указано, что претендент не употребляет психотропные или наркотические средства, не страдает опасными инфекционными заболеваниями, а также ВИЧ.

