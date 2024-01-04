    Сейчас

    -24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -28

    0 м/с, штиль

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

    894

    Иностранцы, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах РФ, смогут получить российское гражданство. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время специальной военной операции военную службу в ВС или воинских формированиях, а также бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.

    Также право предоставлено их супругам и детям. Указывается, что для получения гражданства РФ иностранцы и их семьи должны пройти процедуру дактилоскопии и предоставить медицинские справки. В них должно быть указано, что претендент не употребляет психотропные или наркотические средства, не страдает опасными инфекционными заболеваниями, а также ВИЧ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close