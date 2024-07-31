Таинственная петербурженка попала под следствие после нападения с ножом на незнакомца

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения на петербуржца в Выборгском районе города. Подозреваемая отказалась объяснять, почему сломала о незнакомца нож.



Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, в паре минут ходьбы от места, где был найден изрезанный мужчина, полицейские задержали 20-летнюю петербурженку. Проливать свет на причины конфликта она не стала.

Девушка получила протокол о мелком хулиганстве, а вскоре — статус подозреваемой по уголовному делу. Это не первые трудности с уголовным законодательством, которые возникали у неё в последнее время. В мае 2022 года она вскрыла дверь в комнату по месту своего жительства на Поэтическом бульваре и забрала вещи стоимостью 30 тысяч рублей. В минувшем ноябре дело о краже было прекращено по примирению сторон.