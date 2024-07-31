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    Теракт в «Крокус Холле»

    Теракт в Дагестане

    Генпрокурор Краснов назвал просчеты власти одними из причин терактов в «Крокусе» и Дагестане

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    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что причинами терактов в подмосковном Crocus City Hall и Дагестане во многом стали просчеты органов власти. Об этом 31 июля он сообщил, выступая на коллегии ведомства.

    «Это требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», - заявил Краснов.

    Напомним, нападение террористов на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще 551 пострадали. Арестованы 18 человек по уголовным делам, связанным в этим терактом, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

    Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Целью группы нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. Среди погибших — 16 сотрудников полиции.

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