Генпрокурор Краснов назвал просчеты власти одними из причин терактов в «Крокусе» и Дагестане

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что причинами терактов в подмосковном Crocus City Hall и Дагестане во многом стали просчеты органов власти. Об этом 31 июля он сообщил, выступая на коллегии ведомства.



«Это требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», - заявил Краснов.

Напомним, нападение террористов на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще 551 пострадали. Арестованы 18 человек по уголовным делам, связанным в этим терактом, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.