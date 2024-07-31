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    Пассажира, избившего водителя автобуса в Петербурге, отправили в колонию

    2006
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    Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который полез с кулаками на водителя автобуса минувшей зимой. О своем поведении ему придется размышлять в колонии.

    Инцидент произошел в двенадцатом часу ночи 11 февраля на остановке «Улица Стойкости». Подсудимый, находясь в салоне автобуса маршрута Кировский завод — Геологическая улица, устроил ссору с водителем, с которым не был знаком. Нецензурно ругаясь, мужчина втолкнул потерпевшего в кабину водителя, схватил за ворот и не менее трех раз ударил кулаком по лицу, сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    После этого, по словам очевидца, дебошир рванул из салона и скрылся, бросив свою подругу. Водителю автобуса на память остались боль и ссадины, которые были расценены как повреждения, не причинившие вред здоровью.

    Подсудимый вину признал. Мужчина зарегистрирован в Иркутской области, а живет в Петербурге. Имеет работу, на учетах не состоит, не женат и без детей на иждивении. Суд признал его виновным в хулиганстве на транспорте с применением насилия (пункты «а» и «в» части 1 статьи 213 УК РФ) и побоях (статья 116 УК РФ) и приговорил к 1 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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