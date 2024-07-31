Пассажира, избившего водителя автобуса в Петербурге, отправили в колонию

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который полез с кулаками на водителя автобуса минувшей зимой. О своем поведении ему придется размышлять в колонии.



Инцидент произошел в двенадцатом часу ночи 11 февраля на остановке «Улица Стойкости». Подсудимый, находясь в салоне автобуса маршрута Кировский завод — Геологическая улица, устроил ссору с водителем, с которым не был знаком. Нецензурно ругаясь, мужчина втолкнул потерпевшего в кабину водителя, схватил за ворот и не менее трех раз ударил кулаком по лицу, сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.