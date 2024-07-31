Выше, дальше, глубже! Восемь необычных рекордов на воде

Второй год подряд Фонтанка SUP готовится ставить рекорды. Фестиваль уже стал самым массовым заплывом сапсёрферов в истории, а участники из команды «Энергия+» в прошлом году превзошли рекорд Гиннесса, организовав заплыв на самом большом сапборде в мире. Для вдохновения на смелые приключения и новые достижения «Фонтанка.ру» собрала подборку самых необычных рекордов на воде со всего мира.
Сап с пятиэтажку
Один из самых необычных рекордов был установлен в Петербурге — в прошлом году на Фонтанка SUP проплыл самый большой в мире сапборд. Его создала команда популяризаторов науки «Энергия+». Ширина гигантской надувной доски составила
Создатели сапа «Энергия+» посвятили свое достижение ученым-первооткрывателям и спортсменам, которые своей энергией помогают двигаться человечеству вперед.
В этом году гигантский сапборд вновь появится на фестивале. На этот раз на его борту разместится экипаж из
С пираньями и крокодилами
Большинство водных рекордов связано с дальностью заплывов, но одного только расстояния экстремалам зачастую недостаточно. Например, река Амазонка помимо своей экзотической красоты известна еще и наличием пираний, крокодилов, анаконд и прочих рисков для жизни. Это не испугало словенца Мартина Стрела, который в
Каждый день Стрел проплывал примерно
Своей акцией Стрел хотел привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения амазонских лесов, но одновременно расширил представление о человеческих возможностях. Секретом своего успеха он назвал особое медитативное состояние, в которое удается погрузиться во время заплыва.
По ту сторону ноля
В ледяной воде обычный человек может выжить только несколько минут, но не британский адвокат Льюис Гордон Пью. Он первым в мире в
Температура морской воды, которая в отличие от пресной не замерзает при ноле, составляла
Свою морозостойкость Пью объясняет особенностью организма, позволяющей во время плавания поднимать температуру тела. Тем не менее на протяжении всего заплыва он, по его собственному признанию, испытывал мучительную боль, несколько раз был готов сойти с дистанции, и вообще, обещал себе больше никогда не приближаться к открытой воде.
Правда, уже в 2010 году Пью проплыл километр в водах ледникового озера на Эвересте при температуре два градуса, к которой на высоте 5300 метров над уровнем моря добавилось кислородное голодание. То есть из-за недостатка воздуха плыть на максимальной скорости невозможно, а не спеша — можно переохладиться.
На одном вдохе
Фридайвинг, или плавание под водой с задержкой дыхания — само по себе занятие не для слабых. Особенно если над тобой толща льда, а вокруг столь же ледяная вода. Именно в таких условиях у берегов Гренландии датчанин Стиг Северинсен установил в апреле
После этого Северинсен объявил о завершении экстремальной карьеры и намерении сосредоточиться на преподавании. В частности, ранее он основал онлайн-платформу Breatheology, где с помощью методов дыхания, его задержки и ментальных тренировок люди улучшали здоровье и повышали работоспособность. Кроме того, в своей книге «Дыхательная терапия» Северинсен высказал теорию, что работа с дыханием создает связь между телом и разумом, позволяя контролировать стресс, облегчать боль и увеличивать энергию. Впрочем, он недолго ограничивался теорией и в
Под давлением
Еще один рекорд фридайвинга достигает
Сам Герберт Нич также пытался улучшить свое достижение и в июне
На дно со штангой
Под водой можно не только долго не дышать, но и одновременно поднимать штангу. Рекорд в этом сочетании принадлежит нашему соотечественнику, Виталию Вивчару из Томска. Он на подобное занятие наткнулся случайно в Интернете и решил, что обладает всеми необходимыми навыками, так как будучи чемпионом России и Евразии по русскому жиму также увлекался нырянием с задержкой дыхания.
Достижение было официально зафиксировано в августе
Заплыв с кирпичами
Мы не должны тонуть под грузом наших проблем! Примерно таким девизом объяснил свой поступок американский спортсмен Джим Драйер по прозвищу Акула, когда в августе
При этом весь многочасовой заплыв Драйер провел в полном одиночестве без какой-либо поддержки. Правда, за его передвижением можно было следить с помощью спутникового передатчика, установленного на одной из шлюпок. Акула также сообщил журналистам, что не просто решил испытать свои силы. В результате акции он хотел собрать деньги для благотворительной организации, строящей жилье для малоимущих.
Падая в водопад
Пожалуй, наиболее головокружительные рекорды, причем в прямом смысле этого слова, связаны с прыжками в воду. И здесь вряд ли кому-то скоро удастся превзойти достижение швейцарца Ласо Шалле. В
Экстремал находился в полете