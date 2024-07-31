Выше, дальше, глубже! Восемь необычных рекордов на воде

Второй год подряд Фонтанка SUP готовится ставить рекорды. Фестиваль уже стал самым массовым заплывом сапсёрферов в истории, а участники из команды «Энергия+» в прошлом году превзошли рекорд Гиннесса, организовав заплыв на самом большом сапборде в мире. Для вдохновения на смелые приключения и новые достижения «Фонтанка.ру» собрала подборку самых необычных рекордов на воде со всего мира.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Сап с пятиэтажку Один из самых необычных рекордов был установлен в Петербурге — в прошлом году на Фонтанка SUP проплыл самый большой в мире сапборд. Его создала команда популяризаторов науки «Энергия+». Ширина гигантской надувной доски составила 4 метра , а длина — 15,4 метра, если ее поставить вертикально, то она сравняется с пятиэтажным домом. И это почти на метр больше предыдущего достижения, которое в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году вписали испанские сапсёрферы.



Создатели сапа «Энергия+» посвятили свое достижение ученым-первооткрывателям и спортсменам, которые своей энергией помогают двигаться человечеству вперед.



В этом году гигантский сапборд вновь появится на фестивале. На этот раз на его борту разместится экипаж из 50 гребцов — участников команды «Газпром нефти», в составе которой плывут сотрудники компании, студенты вузов и колледжей. На финише 8-километровой дистанции их будут ждать представители Книги рекордов России, чтобы зарегистрировать самый массовый в истории заплыв на многоместном сапборде.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





С пираньями и крокодилами Большинство водных рекордов связано с дальностью заплывов, но одного только расстояния экстремалам зачастую недостаточно. Например, река Амазонка помимо своей экзотической красоты известна еще и наличием пираний, крокодилов, анаконд и прочих рисков для жизни. Это не испугало словенца Мартина Стрела, который в 2007 году стал первым человеком, преодолевшим самую длинную в мире реку вплавь — 5 268 километров от истока в Перу до устья близ бразильского города Белен.

Каждый день Стрел проплывал примерно 80 километров , после чего восстанавливал силы на берегу или борту сопровождающей лодки. В общей сложности он плыл по 12 часов в течение 66 дней подряд!



Своей акцией Стрел хотел привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения амазонских лесов, но одновременно расширил представление о человеческих возможностях. Секретом своего успеха он назвал особое медитативное состояние, в которое удается погрузиться во время заплыва.



Фото: iStockphoto.com/ kata716 Поделиться Поделиться





По ту сторону ноля В ледяной воде обычный человек может выжить только несколько минут, но не британский адвокат Льюис Гордон Пью. Он первым в мире в 2007 году совершил заплыв на Северном полюсе, стартовав с борта атомного ледокола «Ямал» и преодолев дистанцию в 1 километр за 18 минут и 50 секунд .

Температура морской воды, которая в отличие от пресной не замерзает при ноле, составляла -1,8 градуса . На самом же пловце не было гидрокостюма или другого спецснаряжения, а только плавки, шапочка и очки.

Свою морозостойкость Пью объясняет особенностью организма, позволяющей во время плавания поднимать температуру тела. Тем не менее на протяжении всего заплыва он, по его собственному признанию, испытывал мучительную боль, несколько раз был готов сойти с дистанции, и вообще, обещал себе больше никогда не приближаться к открытой воде.



Правда, уже в 2010 году Пью проплыл километр в водах ледникового озера на Эвересте при температуре два градуса, к которой на высоте 5300 метров над уровнем моря добавилось кислородное голодание. То есть из-за недостатка воздуха плыть на максимальной скорости невозможно, а не спеша — можно переохладиться.



На одном вдохе Фридайвинг, или плавание под водой с задержкой дыхания — само по себе занятие не для слабых. Особенно если над тобой толща льда, а вокруг столь же ледяная вода. Именно в таких условиях у берегов Гренландии датчанин Стиг Северинсен установил в апреле 2013 года сразу два рекорда. Сначала он в гидрокостюме и моноласте совершил самый длинный заплыв подо льдом, преодолев 150 метров за 2 минуты и 11 секунд . А уже на следующий день проплыл 76 метров , но уже в одних плавках.



После этого Северинсен объявил о завершении экстремальной карьеры и намерении сосредоточиться на преподавании. В частности, ранее он основал онлайн-платформу Breatheology, где с помощью методов дыхания, его задержки и ментальных тренировок люди улучшали здоровье и повышали работоспособность. Кроме того, в своей книге «Дыхательная терапия» Северинсен высказал теорию, что работа с дыханием создает связь между телом и разумом, позволяя контролировать стресс, облегчать боль и увеличивать энергию. Впрочем, он недолго ограничивался теорией и в 2020 году установил новый рекорд, проплыв на одном дыхании 202 метра в Мексике.

Фото: iStockphoto.com/ mihtiander Поделиться Поделиться





Под давлением Еще один рекорд фридайвинга достигает 214 метров , только уже в глубину. На столько сумел погрузиться без акваланга летчик австрийской авиакомпании Герберт Нич в апреле 2007 года у берегов Греции. Погружение в соответствии с правилами осуществлялось при помощи специального балласта, но главной трудностью было выдержать огромное давление воды на такой глубине. Достаточно напомнить, что впервые преодолевший 100-метровую отметку Жак Майоль погиб при попытке установить новый рекорд.



Сам Герберт Нич также пытался улучшить свое достижение и в июне 2012 года без каких-либо сложностей достиг фантастической глубины в 244 метра . Однако при всплытии на отметке в 100 метров он получил азотную гипоксию и потерял сознание. Неконтролируемый подъем привел к целой серии микроинсультов, а сам ныряльщик фактически оказался парализованным. К поверхности он сам добраться уже не смог, его доставили водолазы, поэтому рекорд засчитан не был. Все же мужественный атлет заново научился ходить и практически полностью восстановился и теперь считается «самым глубоководным человеком в мире», а также читает лекции о здоровом образе жизни.



На дно со штангой Под водой можно не только долго не дышать, но и одновременно поднимать штангу. Рекорд в этом сочетании принадлежит нашему соотечественнику, Виталию Вивчару из Томска. Он на подобное занятие наткнулся случайно в Интернете и решил, что обладает всеми необходимыми навыками, так как будучи чемпионом России и Евразии по русскому жиму также увлекался нырянием с задержкой дыхания.

Достижение было официально зафиксировано в августе 2020 года на озере Лебяжьем в Томской области. Лежа под водой, Вивчар 76 раз отжал от груди на вытянутые руки штангу весом 50 килограммов. Журналистам томич признался, что перед погружением сильно волновался и из-за участившегося сердцебиения стал ощущать нехватку кислорода, поэтому пришлось успокаиваться и сосредотачиваться минут 40. А из-за испортившейся погоды вода существенно похолодела, и это тоже отнимало силы. Тем не менее предыдущий рекорд американца Грега Уиттстока был превышен сразу на 14 раз . Сам же Вивчар пояснил, что никакого смысла в достижение не вкладывал, а просто получил крутые эмоции.



Фото: iStockphoto.com/ shironosov Поделиться Поделиться





Заплыв с кирпичами Мы не должны тонуть под грузом наших проблем! Примерно таким девизом объяснил свой поступок американский спортсмен Джим Драйер по прозвищу Акула, когда в августе 2013 года отправился в заплыв на озере Сент-Клер между США и Канадой. При этом он тащил за собой две шлюпки, нагруженные кирпичами, общим весом 907 килограммов . С этим прицепом американец преодолел 35 километров , проведя в воде 51 час . Сам Драйер говорил, что рассчитывал уложиться в 30 часов . Но под конец заплыва силы стали иссякать, к тому же ночью на озере поднялись высокие волны. Ближе к финишу экстремал смог буксировать уже лишь одну шлюпку.



При этом весь многочасовой заплыв Драйер провел в полном одиночестве без какой-либо поддержки. Правда, за его передвижением можно было следить с помощью спутникового передатчика, установленного на одной из шлюпок. Акула также сообщил журналистам, что не просто решил испытать свои силы. В результате акции он хотел собрать деньги для благотворительной организации, строящей жилье для малоимущих.

Падая в водопад

Пожалуй, наиболее головокружительные рекорды, причем в прямом смысле этого слова, связаны с прыжками в воду. И здесь вряд ли кому-то скоро удастся превзойти достижение швейцарца Ласо Шалле. В 2015 году он прыгнул с верхней точки водопада в Альпах, возвышавшейся над поверхностью горного озера на 58,8 метра , что можно сравнить с Пизанской башней ( 56 м ) или 18-этажным домом. Такие трюки, конечно, требуют не только особой силы духа, но и чрезвычайно высокой профессиональной подготовки. Ведь одно неверное движение может привести при ударе о воду к серьезным травмам, вплоть до смертельных.



Экстремал находился в полете 3,5 секунды и набрал скорость 123 км/ч . Свой прыжок Ласо рассчитал практически идеально и не получил серьезных ушибов. Хотя скорость вхождения в воду была настолько велика, что на сушу он смог выбраться лишь с помощью ассистентов и долго не мог пошевелиться. И, как часто пишут в подобных случаях, не пытайтесь повторить!

