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    В Курской области сбили ракету «Нептун-МД»

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    Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» и беспилотник уничтожены над Курской областью в ночь на 31 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов возник пожар. Возгорание локализовали.

    Также 11 беспилотников перехватили над Белгородской областью, четыре — над Брянской и по одному дрону — над Калужской, Ростовской областями и Крымом.

    Накануне в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ.

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