В Курской области сбили ракету «Нептун-МД»

Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» и беспилотник уничтожены над Курской областью в ночь на 31 июля . Об этом сообщает Минобороны РФ.



Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов возник пожар. Возгорание локализовали.



Также 11 беспилотников перехватили над Белгородской областью, четыре — над Брянской и по одному дрону — над Калужской, Ростовской областями и Крымом.



Накануне в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ.

