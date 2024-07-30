В Курской области сбили четыре украинские ракеты

Четыре ракеты ВСУ уничтожили в небе над Курской областью в Октябрьском и Курчатовском районах в ночь на 30 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.



Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту и предупредил, что трогать обломки опасно.



Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь на территории России средства ПВО перехватили тридцать девять дронов, три из которых были обнаружены в небе над Ленинградской областью. Больше всего пришлось на Курскую и Белгородскую области.

