    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    В Курской области сбили четыре украинские ракеты

    2008
    2 комментария

    Четыре ракеты ВСУ уничтожили в небе над Курской областью в Октябрьском и Курчатовском районах в ночь на 30 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту и предупредил, что трогать обломки опасно.

    Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь на территории России средства ПВО перехватили тридцать девять дронов, три из которых были обнаружены в небе над Ленинградской областью. Больше всего пришлось на Курскую и Белгородскую области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close