Топ-5 товаров для начинающих сапсерферов: от доски до плавок

Сапсерфинг стал невероятно популярен — и не только в курортных городах. Жители Петербурга тоже активно встают на доски: участвуют в фестивалях и ходят на свидания. Этот вид спорта улучшает работу сердца, развивает чувство баланса и тренирует вестибулярный аппарат. Мышцы прокачиваются, настроение улучшается, в планах появляются новые речные маршруты. Кстати, скоро в Петербурге пройдет международный фестиваль-карнавал Фонтанка SUP — будет возможность открыть для себя новую активность. А мы подготовили подборку для начинающего сапсерфера: что купить, чтобы покорить эту волну.

Конечно же, сап! Широкий надувной сап Konda с заостренным носом и кормой – идеальный вариант для новичков. У него мягкая рукоятка – удобно нести до реки или озера — и четырехточечная сетка в носовой части, чтобы закрепить багаж: например, бутылку с водой. В комплекте с сапом идет трехметровый поводок-лиш, ручной насос из полипропилена и рюкзак — полный набор для летних приключений. Ничего не нужно покупать дополнительно.

Смело берите с собой телефон, чтобы сделать атмосферные фотки и записать кружочки друзьям. Но не забудьте прикупить гидрочехол — девайс, который убережет ваш гаджет от попадания воды. У чехла есть замок с герметичными защелками, а прозрачный материал позволяет делать красивые фото, стоя на сапе посреди реки.

Наслаждаться летним вечером и красивыми закатами с любимой музыкой в ушах — отдельный вид удовольствия. Водонепроницаемые наушники Haylou BC01 — с беспроводным подключением, а их встроенные аккумуляторы работают до 8 часов без подзарядки. С удобным креплением можно расслабиться и не бояться, что гаджет окажется в воде.

А кроме сапа и весла нужна еще удобная обувь. Для этого подойдут универсальные Crocs Bayaband . Их легко перевозить с собой, они не скользят на доске и в них можно гулять на берегу.

На сап-прогулку отправляйтесь с солнцезащитным лосьоном для кожи лица и тела Derma-B everyday sun block SPF50+. Он хорошо защитит от ультрафиолета и сделает этот солнечный день еще прекраснее.



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Фотографии предоставлены пресс-службой компании «МАРКЕТПЛЕЙС»

