Петербуржцы поделились своими яркими планами на остаток лета
Будьте спонтанными, как наши герои, и получайте лучшие впечатления вместе с Мегамаркетом
Уже прошла половина лета, а еще столько всего нужно успеть, чтобы зимой с удовольствием вспоминать яркие дни. Пора активизироваться: например, устроить пикник, вдоволь накупаться, получить золотистый загар, сходить на крутую тусовку, покататься на сапах и порадовать себя полезными покупками с Доставкой по клику от Мегамаркета.
Наши герои живут в Петербурге. У них много планов и идей, главное — найти на это время и подкинуть эмоций в копилку жарких впечатлений. Заглянем в их чек-листы, чтобы вдохновиться и даже повторить что-то из списка с развлечениями.
гулять по городу с аудиогидом
VS
Не успеть домой до развода мостов
Летом сложно усидеть на месте! Ребята выбирают Доставку по клику в Мегамаркете, потому что насыщенно проводят время и не хотят сидеть дома в ожидании своего заказа или стоять в очереди в пункте выдачи. С этой опцией товары хранятся в дарксторе 5 дней, а курьер привозит их домой в любое удобное время от 15 минут. Наполняйте эти драгоценные теплые дни активностями и ловите моменты лета!
Кстати, вы тоже можете оформить Доставку по клику, а пока ждете заказ — занимайтесь своими делами и планируйте летний досуг. Не беспокойтесь о том, что товар быстро уедет обратно: в дарксторе он будет ждать вас 5 дней. Вдохновляйтесь идеями наших героев — они знают толк в развлечениях!
Кстати, вы тоже можете оформить Доставку по клику, а пока ждете заказ — занимайтесь своими делами и планируйте летний досуг. Не беспокойтесь о том, что товар быстро уедет обратно: в дарксторе он будет ждать вас 5 дней. Вдохновляйтесь идеями наших героев — они знают толк в развлечениях!
Чек-лист летних развлечений
Придумать новые интересные маршруты для сап-прогулок.
Купить сап, о котором давно мечтал.
Навестить бабушку в деревне и вернуться от нее с корзинкой розоватых помидоров и ведерком малины.
Организовать свидание для любимой. Да, вы всё верно поняли — с досками на закате!
Принять участие в сап-фестивале в Питере.
Купить сап, о котором давно мечтал.
Навестить бабушку в деревне и вернуться от нее с корзинкой розоватых помидоров и ведерком малины.
Организовать свидание для любимой. Да, вы всё верно поняли — с досками на закате!
Принять участие в сап-фестивале в Питере.
Самое яркое впечатление лета
Обожаю лето как сезон! Это моя стихия. Люблю радовать людей всякими движухами. Каждые каникулы для меня — это маленькая жизнь, и состоит она из крошечных, но ценных воспоминаний. Например, прошлым летом мы с друзьями устроили дегустацию арбузов, всех, которые смогли найти — желтые, сахарные малыши, с косточками и без. Было очень вкусно!
Семен, организатор сап-фестиваля
Чек-лист летних развлечений
Поиграть в большой теннис на открытых кортах.
Доехать с друзьями на велосипедах до залива и устроить красивый пикник.
Поработать в коворкинге Новой Голландии, сделать перерыв на лекцию в соседнем зале, выйти пообедать на траве и снова за работу. Идеальный день!
Не успеть домой до развода мостов и переправиться на другую сторону на катере.
Купить аудиогид и весь день ходить с ним по любимому Петербургу.
Доехать с друзьями на велосипедах до залива и устроить красивый пикник.
Поработать в коворкинге Новой Голландии, сделать перерыв на лекцию в соседнем зале, выйти пообедать на траве и снова за работу. Идеальный день!
Не успеть домой до развода мостов и переправиться на другую сторону на катере.
Купить аудиогид и весь день ходить с ним по любимому Петербургу.
Самое яркое впечатление лета
Однажды моя приятельница снимала фильм «Белые ночи» у Спаса на Крови и попросила меня сыграть гадалку. Во второй съемочный день был настоящий шторм, и снять ничего не удалось. Там мы познакомились с другим актером, пересидели непогоду в доме Зингера, а когда вышло солнце, пошли гулять по каналам и говорить о важном.
Ольга, ювелир
Чек-лист летних развлечений
Съездить на выходные в Карелию, чтобы пожить на полуострове, где почти никого нет.
Посмотреть кино под открытым небом.
Провести жаркий день на Финском заливе и почувствовать себя как на курорте.
Сходить на выставку, посвященную Николаю Рериху, а потом отправиться в его дом-музей в Изваре.
Посетить одну из самых удаленных экотроп Ленинградской области — полуостров Киперорт.
Посмотреть кино под открытым небом.
Провести жаркий день на Финском заливе и почувствовать себя как на курорте.
Сходить на выставку, посвященную Николаю Рериху, а потом отправиться в его дом-музей в Изваре.
Посетить одну из самых удаленных экотроп Ленинградской области — полуостров Киперорт.
Самое яркое впечатление лета
Самым запоминающимся был оранжевый закат в Карелии. Все убежали прятаться от дождя, а мы остались смотреть, потому что было невероятно красиво. Не было ни людей, ни катеров. И в этой тишине мы довольно близко увидели двух плавающих нерп.
Елена, блогер
Записывайте друзьям кружочки, снимайте на пленку и будьте спонтанными! Ловите моменты лета, а Мегамаркет с Доставкой по клику подстроится под ваши планы.
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