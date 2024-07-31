Поиграть в большой теннис на открытых кортах.



Доехать с друзьями на велосипедах до залива и устроить красивый пикник.



Поработать в коворкинге Новой Голландии, сделать перерыв на лекцию в соседнем зале, выйти пообедать на траве и снова за работу. Идеальный день!



Не успеть домой до развода мостов и переправиться на другую сторону на катере.



Купить аудиогид и весь день ходить с ним по любимому Петербургу.