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    «Зенит» обыграл «Факел» в матче 1-го тура Кубка России

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербургский футбольный клуб «Зенит» 30 июля одержал уверенную победу над воронежским ФК «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

    Главным арбитром встречи выступил Рафаэль Шафеев.

    Счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший мяч головой на 26-й минуте после углового.

    Закрепил преимущество «Зенита» защитник гостей Василий Черов, который забил в свои ворота на 70-й минуте матча.

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    И победный гол забил нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор на 84-й минуте.

    С учётом прошлого сезона петербургский клуб одержал 7-ю победу подряд, не пропустив ни одного мяча в свои ворота в последних трех играх.

    Во 2-м туре «Зенит» отправится в Казань, где 14 августа сыграет с «Рубином».

    «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Ранее стало известно, что российский бразилец и защитник петербургского клуба Марио Фернандес покидает команду.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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