«Зенит» обыграл «Факел» в матче 1-го тура Кубка России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 30 июля одержал уверенную победу над воронежским ФК «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
Главным арбитром встречи выступил Рафаэль Шафеев.
Счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший мяч головой на 26-й минуте после углового.
Закрепил преимущество «Зенита» защитник гостей Василий Черов, который забил в свои ворота на 70-й минуте матча.
И победный гол забил нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор на 84-й минуте.
С учётом прошлого сезона петербургский клуб одержал 7-ю победу подряд, не пропустив ни одного мяча в свои ворота в последних трех играх.
Во 2-м туре «Зенит» отправится в Казань, где 14 августа сыграет с «Рубином».
«Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Ранее стало известно, что российский бразилец и защитник петербургского клуба Марио Фернандес покидает команду.