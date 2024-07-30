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    Байкер попал в больницу в состоянии клинической смерти после ДТП с таксистом на Караваевской

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    Мотоциклист попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после жесткого ДТП с автомобилем в Невском районе Петербурга. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 30 июля.

    Авария случилась около 13:30 у дома 15 по Караваевской улице. По предварительным данным, 37-летний водитель «Рено Логан» выехал с прилегающей территории, не предоставив преимущество встречному мотоциклу «Мото Рейсер» под управлением 45-летнего мужчины.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Таксист не уступил дорогу мотоциклисту на Карваевской улице», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, байкер врезался в водительскую дверь автомобиля службы такси. В результате удара двухколесный транспорт буквально разлетелся на куски.

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    Как стало известно нашему изданию, пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти с переломами черепа, ключицы, предплечий, травмами груди и живота.

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