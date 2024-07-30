Мать с 6-летним сыном погибли в ДТП с военным КАМАЗом в Ростовской области

Женщина с 6-летним сыном погибли, и еще три человека пострадали 30 июля в ДТП в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Авария произошла на 890-м километре дороги А-270 «Новошахтинск — граница с ЛНР». Военный грузовик ехал по второстепенной дороге на регулируемом перекрестке, но светофор, как заявили в ГАИ, не работал.
42-летний водитель КАМАЗа «решил повернуть налево, но не пропустил машину «Киа Сид», за рулем которой был 39-летний мужчина» — так описывает происшествие издание.
Автомобили столкнулись, в результате чего погибли пассажиры легковушки: 39-летняя женщина с шестилетним ребенком. Также пострадали дети 9, 16 и 17 лет, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.