Полыхающая кабина автоподъемника напугала водителей вечером у КАД. Видео

Пожар под КАД в Красносельском районе Петербурга напугал водителей мощным дымом. Огонь охватил автоподъемник «ГАЗ» вечером 30 июля. Кадрами ЧП в Горелово с «Фонтанкой» поделились очевидцы.
читатель «Фонтанки»
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании на улице Коммунаров, 188, поступил дежурному в 19:43. Пламя полностью охватило автоподъемник. Судя по кадрам, клубы густого дыма поднялись над кольцевой автодорогой.
К месту ЧП оперативно прибыли 9 человек личного состава на двух спецмашинах. К 20:05 огонь полностью потушили.
«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.