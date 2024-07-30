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    Полыхающая кабина автоподъемника напугала водителей вечером у КАД. Видео

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    Пожар под КАД в Красносельском районе Петербурга напугал водителей мощным дымом. Огонь охватил автоподъемник «ГАЗ» вечером 30 июля. Кадрами ЧП в Горелово с «Фонтанкой» поделились очевидцы.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании на улице Коммунаров, 188, поступил дежурному в 19:43. Пламя полностью охватило автоподъемник. Судя по кадрам, клубы густого дыма поднялись над кольцевой автодорогой.


    К месту ЧП оперативно прибыли 9 человек личного состава на двух спецмашинах. К 20:05 огонь полностью потушили.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

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    ПожарКАДМанипуляторАвтоподъемникГорелово
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