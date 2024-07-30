Биржевая, Канонерский, Энгельса. Где ждать новых пробок в начале августа

Август для водителей начнется с новых перекрытий и пробок в девяти районах Петербурга. Об изменениях в схеме движения 30 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Василеостровский район С 1 августа по 29 сентября для прокладки водопровода ограничат движение по Биржевой площади у Биржевого проезда.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 1 по 10 августа из-за работ по модернизации светофора ограничат движение на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса. А до 19 сентября — на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 1 по 2 августа из-за реконструкции газопровода закроют сквозное движение по улице Губина от улицы Гладкова до Оборонной улицы. Объехать участок можно будет по Оборонной, Промышленной, Баррикадной и Севастопольской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Со 2 по 15 августа ремонт дороги ограничит проезд по Канонерскому тоннелю. Напомним, что работы там идут с начала июля. В первый же день работ на ближайших улицах собрались мертвые пробки, автобусы из-за них опаздывали на час. Первый этап ограничений продлится до 1 августа.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Петро-Славянке из-за прокладки инженерных сетей с 1 по 30 августа ограничат проезд по улице Володарского от Нового переулка до Вокзальной улицы. А до 31 октября, чтобы установить шумозащиту, ограничат движение по участку Клубной улицы, перекрыв движение в направлении от 1-го проезда к Совхозного проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район Со 2 по 5 августа из-за реконструкции тепловых сетей ограничат движение по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до реки Охта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район Ремонт дороги со 2 по 15 августа перекроет движение по проспекту Ленина в Сергиево от Интернациональной до Андреевской улицы, включая перекресток с Коммунистической и Пролетарской улицами. А ночью 1 августа, с 1:00 до 6:00 будет ограничен проезд по Андреевской улице на пересечении с проспектом Ленина и закрыт — в направлении от проспекта Ленина к Новой улице. Объехать можно будет по улице Урицкого, Коммунистической и Советской улицам, Российскому бульвару, Интернациональной и Красной улицам, Волхонскому шоссе, Новой улице, Андреевской улице, проспекту Ленина и Дмитриевской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район С 1 по 9 августа из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Митрофаньевскому путепроводу от Благодатной улицы до Старообрядческой улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 1 августа по 29 сентября для реконструкции канализационной сети будет ограничен проезд по Черниговской улице от Московского проспекта до Ново-Рыбинской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 1 по 27 августа из-за строительства светофора ограничат движение по Кубинской улице от улицы Костюшко до Ленинского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район

С 1 августа по 14 сентября ремонт дороги ограничит движение на перекрестке Зольной и Складской улиц. Также напомним, что до 28 сентября ограничен проезд по Складской улице от Зольной улицы до Союзного проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район Реконструкция инженерных сетей с 1 августа по 3 октября ограничит движение транспорта по Смольной набережной от Смольного проспекта до Смольной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Для ремонта дороги с 1 по 2 августа ограничат проезд по Кирпичному переулку от Большой Морской улицы до набережной реки Мойки, а с 3 по 4 августа перекроют Кирпичный переулок от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы. Объехать его можно будет по Малой и Большой Морским улицам, Исаакиевской площади, Почтамтскому и Конногвардейскому переулкам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



