«Дедушка, не езди туда»: Эрдоган не поехал на Олимпиаду по просьбе внучки и пожалуется папе римскому на ЛГБТ*-пропаганду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 июля сообщил, что принял решение не ездить на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже по просьбе внучки.
По словам турецкого лидера, на открытие Олимпиады его приглашал президент Франции Эммануэль Макрон, но 13-летняя внучка отговорила Эрдогана от поездки.
«Дедушка, не езди туда. Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду», — заявил ребенок (цитата по РИА Новости), и 70-летний глава государства дал ей обещание воздержаться от визита. Об этом он рассказал на встрече в генштабе правящей Партии справедливости и развития.
Также он сообщил, что намерен позвонить папе римскому и пожаловаться ему на «позор», который продемонстрировали на открытии Олимпиады и который, по мнению Эрдогана, оскорбил не только христианский, но и мусульманский мир.
Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля.
Организаторы показали постановку, очень напоминающую «Тайную вечерю», за исключением того, что Иисуса и его учеников изображали бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Также волну негодования зрителей вызвал перформанс наездницы Флорианы Иссер, которую приняли за одного из библейских всадников Апокалипсиса, и выступление метал-группы Gojira с участием обезглавленной королевы Марии-Антуанетты.
Позднее Международный олимпийский комитет удалил видеоролик с несколькими эпизодами церемонии открытия Олимпиады в Париже с YouTube-канала Olympics и со своего официального сайта, а французский певец Филипп Катерин, который исполнял роль Диониса, извинился перед всеми, кого шокировал его вид, сообщает CNN.
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