    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, сев

    754мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd86.56eur94.14

    «Дедушка, не езди туда»: Эрдоган не поехал на Олимпиаду по просьбе внучки и пожалуется папе римскому на ЛГБТ*-пропаганду

    1169
    6 комментариев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 июля сообщил, что принял решение не ездить на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже по просьбе внучки.

    По словам турецкого лидера, на открытие Олимпиады его приглашал президент Франции Эммануэль Макрон, но 13-летняя внучка отговорила Эрдогана от поездки.

    «Дедушка, не езди туда. Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду», — заявил ребенок (цитата по РИА Новости), и 70-летний глава государства дал ей обещание воздержаться от визита. Об этом он рассказал на встрече в генштабе правящей Партии справедливости и развития.

    Также он сообщил, что намерен позвонить папе римскому и пожаловаться ему на «позор», который продемонстрировали на открытии Олимпиады и который, по мнению Эрдогана, оскорбил не только христианский, но и мусульманский мир.

    Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля.

    Организаторы показали постановку, очень напоминающую «Тайную вечерю», за исключением того, что Иисуса и его учеников изображали бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Также волну негодования зрителей вызвал перформанс наездницы Флорианы Иссер, которую приняли за одного из библейских всадников Апокалипсиса, и выступление метал-группы Gojira с участием обезглавленной королевы Марии-Антуанетты.

    Позднее Международный олимпийский комитет удалил видеоролик с несколькими эпизодами церемонии открытия Олимпиады в Париже с YouTube-канала Olympics и со своего официального сайта, а французский певец Филипп Катерин, который исполнял роль Диониса, извинился перед всеми, кого шокировал его вид, сообщает CNN.

    * Признано в России экстремистским движением и запрещено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Реджеп Тайип ЭрдоганОлимпиада в ПарижеОткрытиеПапа Римский
    ЛАЙК5
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close