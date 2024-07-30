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    ФК «Атланта Юнайтед» анонсировал переход футболиста Миранчука из итальянского клуба в американский

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    Российский футболист Алексей Миранчук, ранее игравший за итальянскую команду «Аталанта», переходит в американский клуб «Атланта Юнайтед». Об этом во вторник, 30 июля, сообщает американский профессиональный футбольный клуб в своих соцсетях.

    «Атланта Юнайтед» объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в социальной сети Х, опубликовав несколько постов. В первой публикации аудитории показали видео с Кубком Лиги Европы, который Миранчук выиграл в составе итальянской команды. Приз стоит на фоне черно-синих полос, которые резко сменяются на черно-красные под драматичную музыку. Таким образом, показали переход цветов от итальянского клуба к американскому. При этом пост подписали: «Те же полосы, другие цвета».

    В последующих постах был изображен уже сам спортсмен — его запечатлели в форме каждого из футбольных клубов. К тому же в одной из публикаций сообщается, что «Атланта Юнайтед» подписала контракт с полузащитником Алексеем Миранчуком.

    Российский футболист перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Известно, что российский футболист провел 98 матчей и забил 13 голов за «Аталанту», а также стал победителем Лиги Европы в составе итальянской команды.

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    Алексей МиранчукАтланта ЮнайтедАталантаФутбол
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