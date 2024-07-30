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    В ЦБ рассказали, когда ожидать снижения ставок по ипотеке

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    Ставки по ипотеке пойдут вниз по мере того, как будет уменьшаться текущий рост инфляции и понижаться ключевая ставка. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

    По словам главы Центробанка, задачей регулятора и является замедление инфляции. Набиуллина добавила, что до начала пандемии коронавируса, в период низкой инфляции в России, ставки по ипотечным кредитам снижались. Банки РФ предоставляли кредиты под 8–9% годовых без государственной поддержки льготных ипотечных программ.

    Ранее совет директоров Банка России на заседании 26 июля решил впервые за последние семь месяцев поднять ключевую ставку — с 16 до 18%. В комментарии к решению ЦБ отмечалось, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза банка.

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