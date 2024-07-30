В ЦБ рассказали, когда ожидать снижения ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке пойдут вниз по мере того, как будет уменьшаться текущий рост инфляции и понижаться ключевая ставка. Об этом во вторник, 30 июля , сообщил ТАСС со ссылкой на главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.



По словам главы Центробанка, задачей регулятора и является замедление инфляции. Набиуллина добавила, что до начала пандемии коронавируса, в период низкой инфляции в России, ставки по ипотечным кредитам снижались. Банки РФ предоставляли кредиты под 8–9% годовых без государственной поддержки льготных ипотечных программ.