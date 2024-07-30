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    «Передать Ксенiевскiй институтъ». Профсоюзы принесут в суд ленинский декрет о передаче им Дворца Труда

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    Ленинградская федерация профсоюзов представит декрет о передаче Дворца Труда под нужды трудящихся на заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 30 июля.

    Как стало известно «Фонтанке», суд сможет ознакомиться с архивным документом — декретом Совета народных комиссаров, датируемым декабрем 1917 года.

    «Передать Ксениевский институт в ведение Петроградского совета профессиональных союзов для нужд профессиональных организаций», — постановил Совет народных комиссаров под председательством Владимира Ульянова (Ленина).

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    Кроме того, будет представлена справка, выданная Управлением делами Петроградской трудовой коммуны, о решении «передать в собственность» профсоюзов все имущество Ксениевского (Ксениинского) института. Впоследствии он получил название Дворец Труда, а до размещения внутри института назывался по имени бывшего собственника — великого князя Николая Николаевича.

    Генпрокуратура РФ 10 июня подала иск к Ленинградской федерации профсоюзов об изъятии комплекса зданий признанного памятником Николаевского дворца (он же Дворец Труда) в Петербурге. Ведомство считает, что объединение незаконно получило в собственность здания под литерами А, В и Д на площади Труда, 4. По мнению надзорного органа, передача дворца в ведение общественной организации в 1917 году не свидетельствует о возникновении у последней права собственности, значит, и последующая его передача в 1990-х новым владельцам незаконна, следует из логики прокуратуры.

    Прокуратура добилась ареста объектов недвижимости, не исключающего при этом владения и пользования ими. В ЛФП заявили, что не согласны с ведомством и будут отстаивать свои права на имущественный комплекс в суде.

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