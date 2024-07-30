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    В Петербурге подросток получил удар током, ремонтируя розетку. Его нашли без сознания

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    Попытка самостоятельно починить розетку привела к медикам юного жителя Васильевского острова. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 июля.

    Пациент с электротравмой поступил в детскую городскую больницу на Авангардной накануне днём. У подростка, на прошлой неделе праздновавшего 15-летие, диагностировали ожог правой кисти.

    Бригада скорой забрала мальчика из квартиры на Васильевском острове, где он, по предварительным данным, пытался починить розетку. Ремонт закончился, когда подросток схватился за оголённый провод и потерял сознание. Его нашёл брат.

    Состояние пострадавшего медики оценивают как среднетяжёлое.

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