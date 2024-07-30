Юный велосипедист проехал по пешеходному переходу на Пулковском и попал в ДТП

Велопоездка в Московском районе Петербурга привела в больницу школьника из Шушар. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июля.



Внимание медиков потребовалось 16-летнему одиннадцатикласснику. Он выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход на Пулковском шоссе, 15/3, накануне около половины пятого вечера и не разминулся с Geely Coolray.

За рулём кроссовера сидела 54-летняя жительница Полюстрово. В этом году она не попадалась на нарушении правил дорожного движения.

Пострадавшего подростка увезли в детскую больницу имени Филатова. По предварительным данным, у него ушибы и ссадины.