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    Юный велосипедист проехал по пешеходному переходу на Пулковском и попал в ДТП

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    Велопоездка в Московском районе Петербурга привела в больницу школьника из Шушар. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июля.

    Внимание медиков потребовалось 16-летнему одиннадцатикласснику. Он выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход на Пулковском шоссе, 15/3, накануне около половины пятого вечера и не разминулся с Geely Coolray.

    За рулём кроссовера сидела 54-летняя жительница Полюстрово. В этом году она не попадалась на нарушении правил дорожного движения.

    Пострадавшего подростка увезли в детскую больницу имени Филатова. По предварительным данным, у него ушибы и ссадины.

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