ФСИН опровергает, что пожизненно осужденный член банды Цапков в СИЗО вставил себе виниры

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области опроверго слова депутата Хинштейна о том, что в СИЗО-1 заключенный поставил себе виниры. Об этом пишет РИА Новости 29 июля.

В сообщении УФСИН сказано, что осужденный Владимир Алексеев, известный как один из членов банды Цапка по прозвищу Вова Беспредел, не ставил себе виниры за 800 тысяч рублей. Алексеев, утверждает управление, не получал такие услуги от санчасти, государственных или частных клиник, пока был в СИЗО, и никуда с этой целью из изолятора не уезжал.