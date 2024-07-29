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    ФСИН опровергает, что пожизненно осужденный член банды Цапков в СИЗО вставил себе виниры

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    Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области опроверго слова депутата Хинштейна о том, что в СИЗО-1 заключенный поставил себе виниры. Об этом пишет РИА Новости 29 июля.

    В сообщении УФСИН сказано, что осужденный Владимир Алексеев, известный как один из членов банды Цапка по прозвищу Вова Беспредел, не ставил себе виниры за 800 тысяч рублей. Алексеев, утверждает управление, не получал такие услуги от санчасти, государственных или частных клиник, пока был в СИЗО, и никуда с этой целью из изолятора не уезжал.

    Ранее депутат Александр Хинштейн попросил ФСИН и Генпрокуратуру проверить, как Вова Беспредел получил шикарную улыбку. В телеграм-каналах сообщалось, что на протяжении 2022 года к Алексееву в СИЗО несколько раз приезжал стоматолог.

    Алексеев был приговорен за убийство 18 человек к пожизненному сроку больше десяти лет назад. Он был личным телохранителем главаря банды Сергея Цапка. В СИЗО он оказывается, когда его участие нужно в судебных заседаниях. Хинштейн отметил, что Алексеева должны вскоре этапировать в колонию «Черный дельфин».

    В 2018 году Генпрокуратура изучала вопрос о том, каким образом в колонии, где находился другой член банды Цапков, оказывались дорогие продукты. Вячеславу Цеповязу, осужденному на 20 лет, ежемесячно привозили продукты на сумму до 60 тысяч рублей.

    Ранее «Фонтанка» уже рассказывала о СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Именно там 16 июня 2024 года заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступникам удалось выбить оконную решетку в камере и попасть в дежурную часть. Сроки им дали за планы взорвать Верховный суд КЧР.

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