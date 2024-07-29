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    Вокруг памятника адмиралу Ушакову в Петербурге убрали леса

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    В Петербурге 29 июля от лесов и баннеров освободили площадь Труда, где днем ранее президент РФ Владимир Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову.

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    Церемония открытия состоялась в День Военно-морского флота 28 июля. Как рассказывала «Фонтанка» ранее, кроме главы государства в мероприятии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, главком ВМФ Александр Моисеев и представители духовенства.

    Работы по установке памятника завершились 23 июля. Место было выбрано не случайно. Рядом находятся Адмиралтейские верфи и Главный штаб Военно-морского флота.

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