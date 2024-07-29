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    Водитель «Мерседеса», удиравший от полиции, узнал, сколько стоит сбить дерево в Петербурге

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    Уходящему от погони водителю Mercedes-Benz S500 пришлось расплатиться за сбитое дерево. Ущерб ДТП 2022 года установила природоохранная прокуратура города по итогам проверки, о результатах возмещения в ведомстве сообщили 29 июля.

    Авария случилась в ночь на 14 марта 2022 года. Как писала «Фонтанка», сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, но тот законные требования инспекторов проигнорировал. На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого он не справился с управлением: вылетел с проезжей части, снес дерево, насквозь протаранил ларек, сбил металлическое ограждение и остановился на газоне.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия повреждена липа диаметром 20 см. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 31,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

    Взыскать указанную сумму с автовладельца удалось через суд. В результате требования природоохранного прокурора были удовлетворены.

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