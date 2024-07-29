    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, с-в

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.57eur93.26

    Владельцев YouTube-каналов с более чем 10 тыс. подписчиков обяжут сообщать о себе в РКН

    1281
    6 комментариев

    Владельцев YouTube-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков из России обяжут сообщать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом 29 июля заявил глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.

    «Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект). YouTube тоже», — заявил министр (цитата по «Интерфакс»).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о принятых поправках в закон «О связи». Так, блогеров и владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек обяжут предоставлять данные о себе в Роскомнадзор. Как заявил председатель IT-комитета Александр Хинштейн, каналы без идентификации не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты запретят репостить.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ХинштейнГосдума
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close