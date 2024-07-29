Владельцев YouTube-каналов с более чем 10 тыс. подписчиков обяжут сообщать о себе в РКН

Владельцев YouTube-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков из России обяжут сообщать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом 29 июля заявил глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект). YouTube тоже», — заявил министр (цитата по «Интерфакс»).



Ранее «Фонтанка» рассказывала о принятых поправках в закон «О связи». Так, блогеров и владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек обяжут предоставлять данные о себе в Роскомнадзор. Как заявил председатель IT-комитета Александр Хинштейн, каналы без идентификации не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты запретят репостить.