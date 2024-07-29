Маршруты некоторых пассажирских поездов изменены из-за ЧП в Волгоградской области

В связи с ЧП в Волгоградской области, где поезд Казань — Адлер сошел с рельсов, изменено движение нескольких пассажирских поездов. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба РЖД.
Поезд № 354 Имеретинский Курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань отправлены через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал. Состав перейдет на основной маршрут на станции Волгоград.
В обратном направлении маршруты двух поездов также скорректированы. Поезд № 127 Красноярск — Адлер и № 235 Тында — Анапа проследуют через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская. На основной маршрут составы выйдут на станции Куберле.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области», — уточнили в РЖД.
СМС с информацией об изменениях пассажирам присылают на телефон.
Официальный аккаунт администрации Волгоградской области
Днем 29 июля пассажирский поезд, ехавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с грузовиком КАМАЗ. По информации регионального оперативного штаба, в Котельниковскую ЦРБ госпитализировали 30 человек, из которых 15 — дети. «Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь», — уточнили в администрации региона. На месте происшествия работают 32 бригады скорой помощи. Также 12 врачей были доставлены к поезду на трех вертолетах. Всего в поезде, по уточненным данным, было 803 пассажира.