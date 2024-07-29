Маршруты некоторых пассажирских поездов изменены из-за ЧП в Волгоградской области

В связи с ЧП в Волгоградской области, где поезд Казань — Адлер сошел с рельсов, изменено движение нескольких пассажирских поездов. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд № 354 Имеретинский Курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань отправлены через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал. Состав перейдет на основной маршрут на станции Волгоград.

В обратном направлении маршруты двух поездов также скорректированы. Поезд № 127 Красноярск — Адлер и № 235 Тында — Анапа проследуют через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская. На основной маршрут составы выйдут на станции Куберле.