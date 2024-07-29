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    Маршруты некоторых пассажирских поездов изменены из-за ЧП в Волгоградской области

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    1 комментарий

    В связи с ЧП в Волгоградской области, где поезд Казань — Адлер сошел с рельсов, изменено движение нескольких пассажирских поездов. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба РЖД.

    Поезд № 354 Имеретинский Курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань отправлены через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал. Состав перейдет на основной маршрут на станции Волгоград.

    В обратном направлении маршруты двух поездов также скорректированы. Поезд № 127 Красноярск — Адлер и № 235 Тында — Анапа проследуют через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская. На основной маршрут составы выйдут на станции Куберле.

    «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области», — уточнили в РЖД.

    СМС с информацией об изменениях пассажирам присылают на телефон.

    Официальный аккаунт администрации Волгоградской области

    Днем 29 июля пассажирский поезд, ехавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с грузовиком КАМАЗ. По информации регионального оперативного штаба, в Котельниковскую ЦРБ госпитализировали 30 человек, из которых 15 — дети. «Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь», — уточнили в администрации региона. На месте происшествия работают 32 бригады скорой помощи. Также 12 врачей были доставлены к поезду на трех вертолетах. Всего в поезде, по уточненным данным, было 803 пассажира.

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    Комментарии 1

    26592706629 Июл 2024 в 16:27
    Из телеги......

    "Лететь на переезд на скорости в 70 км/час - это слабоумие и отвага в одном флаконе. Я неделю назад ехал как раз по этим дорогам, и не видел ни одного железнодорожного переезда, через который можно было бы переехать без проблем иначе, чем на танке. Практически везде дорога перед переездом в обе стороны - разбомбленная полоса препятствий. Ехать через нее можно только ползком. И, конечно, стоят знаки - как правило, ограничение скорости до 20 км/ч. Хотя и без них все едут 5-10 километров не более того.

    Камаз, конечно - это почти танк, но водитель явно искал, где бы нарваться. И нашел. Проблема всегда одна - если бы он сам по себе убился - дело хозяйское. Но он создал проблемы и хорошо, что не убил десятки других людей.

    Это и называется человеческий фактор. Только называть это нужно иначе, так как человек в таких ситуациях ведет себя как дикое животное."
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