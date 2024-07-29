В Госдуме поддержали закон о запрете треш-стримов

Комитет Госдумы по информационной политике порекомендовал депутатам принять законопроект о запрете треш-стримов. Второе чтение документа запланировано на 30 июля, сообщает ТАСС.
Ограничить деятельность треш-блогеров депутаты Госдумы предложили еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 законопроект приняли в первом чтении. Было предложено дополнить Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, «фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к их совершению» будут включаться в единый реестр доменов, запрещенных к распространению в России. Кроме того, планируется ввести саморегулирование социальных сетей от треш-контента. Пользователи смогут мониторить и блокировать неприемлемые стримы.
Цель законопроекта — борьба с распространением треш-контента. Как отмечается в пояснительной записке, запрет таких трансляций позволит сохранить нравственный облик молодежи.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что защиту детей от треш-стримов и традиционные ценности обсуждали на ПМЭФ. Тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о «большом объеме деструктива», который смотрят российские дети. В качестве примеров он привел треш-стримы и движение фурри.