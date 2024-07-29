В Карелии нашли двух пропавших без вести на Беломорканале

В Карелии нашли одного взрослого и одного ребенка, пропавших без вести на Беломорканале. Их поиски начались после размытия временной перемычки на Беломоро-Балтийском канале между 10 и 11 шлюзами в Сегежском округе. Об этом 29 июля сообщает МЧС Республики Карелия.



«Найдено двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной», — уточнили в министерстве.

Утром 29 июля потоками воды в районе Беломорканале разрушило три дома. Там находится дачный кооператив «Балтийский». По предварительной информации, пострадали девять человек, без вести пропавшими остаются четверо.