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    В Карелии нашли двух пропавших без вести на Беломорканале

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    В Карелии нашли одного взрослого и одного ребенка, пропавших без вести на Беломорканале. Их поиски начались после размытия временной перемычки на Беломоро-Балтийском канале между 10 и 11 шлюзами в Сегежском округе. Об этом 29 июля сообщает МЧС Республики Карелия.

    «Найдено двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной», — уточнили в министерстве.

    Утром 29 июля потоками воды в районе Беломорканале разрушило три дома. Там находится дачный кооператив «Балтийский». По предварительной информации, пострадали девять человек, без вести пропавшими остаются четверо.

    Поисками людей занимаются 76 спасателей МЧС России, а также 65 человек из республиканской поисково-спасательной службы.

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