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    Губернатор Дрозденко предложил наградить военных, сбивших беспилотники над Ленобластью

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    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил поощрить отличившихся военнослужащих, которые быстро обнаружили беспилотники над регионом и уничтожили их. Об этом 29 июля сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.

    «Обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — заявил Александр Дрозденко.

    Он уточнил, что в результате уничтожения БПЛА ночью над Ленобластью жертв и разрушений нет, а благодаря оборудованным совместно с военными рубежам обороны беспилотники удалось быстро обнаружить и «провести четкую работу средств ПВО».

    Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь на территории России средства ПВО перехватили тридцать девять дронов, три из которых были обнаружены в небе над Ленинградской областью. Больше всего пришлось на Курскую и Белгородскую области.

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