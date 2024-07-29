Губернатор Дрозденко предложил наградить военных, сбивших беспилотники над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил поощрить отличившихся военнослужащих, которые быстро обнаружили беспилотники над регионом и уничтожили их. Об этом 29 июля сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.

«Обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — заявил Александр Дрозденко.

Он уточнил, что в результате уничтожения БПЛА ночью над Ленобластью жертв и разрушений нет, а благодаря оборудованным совместно с военными рубежам обороны беспилотники удалось быстро обнаружить и «провести четкую работу средств ПВО».