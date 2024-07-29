На Васильевском в День ВМФ погиб маляр, мечтавший о военной службе

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом достал гранату погибший на Васильевском острове в День Военно-Морского флота. Предположительно, в его руках оказалась РГД-5.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, в погибшем на улице Кораблестроителей опознали
Мужчина работал маляром на заводе, который занимается изделиями морского приборостроения, но стремился к военной службе. По предварительным данным, он дважды просился на спецоперацию, но пополнить ряды Вооружённых сил помешало состояние здоровья.
На месте происшествия нашли чеку от гранаты. Откуда она оказалась у мужчины, предстоит выяснить. В базах Росгвардии он не числится владельцем оружия, в квартире на Кораблестроителей при визуальном осмотре ничего взрывоопасного не нашлось. Мать пролить свет на появление боеприпаса не смогла.
Больше десяти лет назад петербуржца привлекали к ответственности за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также за оборот наркотиков. Как говорят, в последнее время он был недоволен своей жизнью.