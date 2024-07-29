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    На Васильевском в День ВМФ погиб маляр, мечтавший о военной службе

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом достал гранату погибший на Васильевском острове в День Военно-Морского флота. Предположительно, в его руках оказалась РГД-5.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, в погибшем на улице Кораблестроителей опознали 44-летнего петербуржца. Он жил в той же двенадцатиэтажке, рядом с которой накануне немногим позже десяти часов вечера рванул боеприпас.

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    Мужчина работал маляром на заводе, который занимается изделиями морского приборостроения, но стремился к военной службе. По предварительным данным, он дважды просился на спецоперацию, но пополнить ряды Вооружённых сил помешало состояние здоровья.

    На месте происшествия нашли чеку от гранаты. Откуда она оказалась у мужчины, предстоит выяснить. В базах Росгвардии он не числится владельцем оружия, в квартире на Кораблестроителей при визуальном осмотре ничего взрывоопасного не нашлось. Мать пролить свет на появление боеприпаса не смогла.

    Больше десяти лет назад петербуржца привлекали к ответственности за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также за оборот наркотиков. Как говорят, в последнее время он был недоволен своей жизнью.

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