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    Мужчина погиб, подорвавшись на гранате во дворе на Кораблестроителей

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    По уточненным данным, во дворе дома 19к1 на Кораблестроителей в ночь на 29 июля взорвалась граната. В результате погиб мужчина. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».

    Фото: «Дорожный инспектор»
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    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на Васильевском острове у вышеназванного дома собрались машины МЧС, полиции и скорой. Экстренные службы вызвали местные жители после того, как услышали звук взрыва. В воздухе после этого оставался стойкий запах пороха, а на газоне остался лежать мужчина. Рядом с телом находилась морская пилотка.

    Следователи работают на месте происшествия, обстоятельства выясняются, — сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК по Петербургу.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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