Мужчина погиб, подорвавшись на гранате во дворе на Кораблестроителей

По уточненным данным, во дворе дома 19к1 на Кораблестроителей в ночь на 29 июля взорвалась граната. В результате погиб мужчина. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что на Васильевском острове у вышеназванного дома собрались машины МЧС, полиции и скорой. Экстренные службы вызвали местные жители после того, как услышали звук взрыва. В воздухе после этого оставался стойкий запах пороха, а на газоне остался лежать мужчина. Рядом с телом находилась морская пилотка.
Следователи работают на месте происшествия, обстоятельства выясняются, — сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК по Петербургу.