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    Беспилотник повредил электростанцию в Орловской области

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    Электростанция на территории Глазуновского района Орловской области пострадала в результате атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 июля. Глава региона Андрей Клычков сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    По информации губернатора, два БПЛА были сбиты над территорией района.

    «Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», написал Клычков, не уточняя характер повреждений и степень ущерба, причиненного дронами. К настоящему моменту известно, что оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, а на месте происшествия уже работают правоохранительные органы.

    Между тем, в социальных сетях одни местные жители интересуются, что случилось со светом в Глазуновке, а другие делятся насыщенными нецензурной лексикой видеороликами, запечатлевшими момент пролета жужжащего коптера над населенным пунктом и вслед за этим — отдаленный взрыв.

    На проблемы с электричеством и предшествовавшие им «звуки взрыва» пожаловались и жители Томаровки в Белгородской области, рядом с которой находится подстанция. в 21:58 на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

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    ГлазуновкаОрловская областьАндрей КлычковАтака беспилотникаЭлектростанцияВзрывДроны
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