Беспилотник повредил электростанцию в Орловской области

Электростанция на территории Глазуновского района Орловской области пострадала в результате атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 июля. Глава региона Андрей Клычков сообщил об этом в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, два БПЛА были сбиты над территорией района.
«Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», написал Клычков, не уточняя характер повреждений и степень ущерба, причиненного дронами. К настоящему моменту известно, что оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, а на месте происшествия уже работают правоохранительные органы.
Между тем, в социальных сетях одни местные жители интересуются, что случилось со светом в Глазуновке, а другие делятся насыщенными нецензурной лексикой видеороликами, запечатлевшими момент пролета жужжащего коптера над населенным пунктом и вслед за этим — отдаленный взрыв.
На проблемы с электричеством и предшествовавшие им «звуки взрыва» пожаловались и жители Томаровки в Белгородской области, рядом с которой находится подстанция. в 21:58 на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.