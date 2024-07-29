Беспилотник повредил электростанцию в Орловской области

Электростанция на территории Глазуновского района Орловской области пострадала в результате атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 июля. Глава региона Андрей Клычков сообщил об этом в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, два БПЛА были сбиты над территорией района.

«Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», написал Клычков, не уточняя характер повреждений и степень ущерба, причиненного дронами. К настоящему моменту известно, что оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, а на месте происшествия уже работают правоохранительные органы.

