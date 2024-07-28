В Дагестане сто коров сорвались со склона и погибли. Они испугались града

В Лакском районе Дагестана ливень с градом закончился серьезными убытками для местных фермеров, передает 28 июля ТАСС.

В пресс-службе местной администрации сообщают, что в селе Кумух из-за мощных осадков рухнул дом. Кроме того, погибли около ста коров, которые находились на выпасе, — они испугались града и сорвались со склонов.

«ЧП произошло в Лакском районе. В двух хозяйствах из-за последствий сильного дождя с градом, предварительно, погибло порядка 100 коров», — сказал собеседник агентства.

Ураган с дождем и градом пронесся через Петербург в начале июля. В городе погибли три человека, из-за поваленных деревьев получили повреждения автомобили.

