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    В Дагестане сто коров сорвались со склона и погибли. Они испугались града

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    В Лакском районе Дагестана ливень с градом закончился серьезными убытками для местных фермеров, передает 28 июля ТАСС.

    В пресс-службе местной администрации сообщают, что в селе Кумух из-за мощных осадков рухнул дом. Кроме того, погибли около ста коров, которые находились на выпасе, — они испугались града и сорвались со склонов.

    «ЧП произошло в Лакском районе. В двух хозяйствах из-за последствий сильного дождя с градом, предварительно, погибло порядка 100 коров», — сказал собеседник агентства.

    Ураган с дождем и градом пронесся через Петербург в начале июля. В городе погибли три человека, из-за поваленных деревьев получили повреждения автомобили.

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