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    Хромая цапля бродит у водоема в Красносельском районе. Ей нужна помощь

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    Серую цаплю с травмированной лапой заметили читатели «Фонтанки» 28 июля в Красносельском районе города. Птица попалась на глаза людям на берегу водоема в СНТ «Дружный 1» в Горелово.

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    По словам биолога и автора канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, этот южный вид птиц поселился в окрестностях Петербурга в связи с потеплением климата и даже размножается здесь. Кроме серых цапель в Петербурге и Ленинградской области в последнее время можно увидеть более редкую белую цаплю.

    В центре реабилитации диких животных «Сирин» посоветовали жителям СНТ, если им не безразлична судьба травмированной птицы, попытаться отловить ее и связаться с центром по телефону или в социальных сетях.

    Серые цапли — перелетный вид, обычно они зимуют в Западной Европе или Африке. Но в этом году Павел Глазков заметил большую стаю серых цапель, которая осталась зимовать в Ленинградской области.

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    Хромая цапляПавел ГлазковГорелово
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