«В моем костюме выступал Дима Билан». Поэты, ученые и участники форума БРИКС — лучшие выпускники петербургских вузов 2024

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





В разгар приемной кампании «Фонтанка» поговорила с теми, кто университет уже закончил и выжал из студенческих лет максимум. Ученые, дизайнеры, участники форума БРИКС, авторы уже опубликованных книг и социальных плакатов, которые висели на рекламных щитах по всему городу. Лучшие выпускники петербургских вузов 2024 года — о достижениях, планах и секретах своего успеха.



СПбГУ — Борис Ковалев В СПбГУ проводился конкурс портфолио, по итогам которого отобрали 41 лучшего выпускника, а выпускника магистратуры филфака Бориса Ковалева отметили как самого успешного. Дипломы им вручали дважды: сначала в стенах университета, потом — в здании ЗакСа.



О выборе специальности и университета он вспоминает: «У меня не было никакой другой альтернативы». С восьмого класса Борис знал — только СПбГУ и только филфак. Поступил, отучился четыре года в бакалавриате, еще два — в магистратуре.

«Очень насыщенные годы, и я, конечно, бесконечно жалею, что нам всем исторически не повезло с коронавирусом, потому что замечательные дисциплины, преподаватели. Как говорят, знаете, атмосфера располагает к тому, чтобы учиться. И мои университетские годы — это такое, знаете, состояние длящегося счастья, которое ни на что не променяешь», — с трепетом говорит о вузе Борис.



За время учебы они выпустил он выпустил две книги — поэтический сборник «Формальный метод» в 2021 году и монографию по литературной ономастике «Имя в прозе. Очерки по номинологии» — в 2023. «Я, кстати, относительно поздно начал писать стихи. Большинство моих коллег начинают в 12–14 лет. Я — в 16, в 17 даже», — рассказывает Борис. Подсказал школьный учитель — разглядел, подтолкнул: «Пиши дальше, здорово». После публикации Бориса приняли в Союз писателей Санкт-Петербурга. Тогда ему было всего 22 года.



«Что касается монографии — у нас был университетский проект, связанный с Набоковым, и моя часть исследования была сопряжена с анализом номинаций набоковских персонажей. Я выступал на конференциях, писал статьи, пока учился в бакалавриате. И в какой-то момент мы с коллегами поняли, что из этого уже может получиться такая целостная, качественная концепция», — вспоминает он.

Монография тогда еще студента появилась на полках «Подписных изданий», «Дома книги», «Буквоеда» и «Читай-города». Борис признается: на книгах особо не заработаешь. Сборник издавал на стипендию Минкульта, оба раза с издательствами связывался и договаривался сам.



«Здесь речь не идет о заработке. Поэтический сборник издали в 200 экземплярах. Для поэзии это, пожалуй, даже много: некоторые у нас печатаются и по пятьдесят, и по сто. И сейчас никакие издательства сами на тебя не выходят, если ты не какой-нибудь скандальный писатель. Но есть вполне отлаженные процессы и ряд четких указаний: что делать, чтобы опубликовать книгу», — рассказывает Борис.

Процесс долгий и муторный: работать над макетом, вычитывать текст. «Стоило многих нервов, но игра стоила свеч», — отмечает Борис. Сейчас он занимается переводами, в том числе — для издательства «Азбука». О планах на будущее Борис говорит следующее: «Я хочу заниматься филологией. Просто заниматься наукой. Это все, что мне нужно для счастья».



ИТМО — Елена Петрова Елена училась в лицее «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алфёрова, после выпуска — поступила на «Техническую физику» в ИТМО. Сначала — занималась учебой, а к третьему курсу, когда и на парах стало полегче, и времени появилось побольше, — приступила к исследованиям в научной группе при университете.

Елена занимается нанофотоникой — область в научной среде актуальная, но в реальную жизнь практически не интегрированная. Сейчас только появляются первые стартапы по разработке неподделываемых физических меток — это нужно для борьбы с подделками, так как голограммы и водяные знаки подделывать уже научились.



«Разработка неподделываемых меток — это слияние программирования, чтобы хранить информацию и метки проверять, и физики — потому что все работает в микро, нано масштабах. Когда я пришла в научную группу, так совпало, что у меня были хорошие навыки программирования, и я сразу смогла заниматься и той частью, которая с экспериментальной физикой связана: с созданием этих меток, с разработкой, и той частью, которая связана с их аутентификацией — написанием кода для их распознавания. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эту технологию упростить и довести до потребителя», — объяснила Елена.



Кроме того, во время учебы в университете Елена с друзьями организовали проект с уроками по экологии для школьников. «Говорить про экологические проблемы со взрослыми людьми сложнее — у них уже сформировано какое-то представление о том, как нужно жить. Поэтому мы договорились с несколькими школами и записали лекции о том, как сделать свою жизнь экологичнее и почему это важно», — рассказала она.



«Моя глобальная цель — это глобальное просвещение, — рассказывает Елена. — Это и публикация научных статей — чтобы в научном сообществе становилось больше информации, и непосредственно преподавание — для людей, которые чего-то еще не знают».

Сейчас Елена готовится к поступлению в аспирантуру, продолжает работать в научной группе и ведет семинары по физике для первокурсников в ИТМО. В планах — продолжать развиваться в науке и преподавании.

«Всегда хочется внести свою лепту в область науки, которой занимаешься. Вопрос в том, что, мне кажется, в физике сейчас сложно говорить о том, что ты что-то сделаешь, и оно сразу выстрелит. Так что, когда мы занимаемся наукой, мы открываем по кусочкам некоторую карту, понимание того, что происходит в мире. И каждая новая статья — это открытие какого-то нового участка на карте, и, пока все мы открываем эти кусочки, в какой-то момент кто-то дойдет до решения глобальных проблем», — рассуждает Елена.



Политех — Алина Шестакова Алина Шестакова училась в языковой школе с углубленным изучением финского, но по дорожке лингвиста не пошла — потянуло в программирование. «Мне всегда в школе нравились математика и языки. Во время решения математических задач мне всегда нравился процесс решения, а не только получение ответа на задачу. В Политехе на «Программную инженерию» были самые высокие проходные баллы, но меня это не остановило. Наверное, одним из ключевых факторов в конечном выборе стали слова студентки четвёртого курса, работавшей в приёмной комиссии. Она сказала, что на программной инженерии в Политехе меня научат программированию от «А» до «Я»», — вспоминает Алина.

Училась в вузе Алина на отлично, параллельно — писала научные работы, которые публиковались в Scopus и РИНЦ. Одним из значимых достижений она называет защиту выпускного проекта образовательной программы VK в московском офисе компании. Проект был посвящен автоматизации постинга контента в социальных сетях. «В простом для пользователя интерфейсе телеграм-бота мы с ребятами реализовали пользовательскую настройку синхронизации групп и каналов в различных соцсетях, а также настроили автоматический перенос постов между социальными сетями пользователей», — рассказывает Алина.



За достижения в учебе и науке она получила стипендию Президента РФ, кроме того — Алина получила звание КМС по спортивным бальным танцам. Сейчас выпускница сконцентрировалась на работе — с четвертого курса она устроилась по профессии и совмещала ее с написанием диплома и сессией. «Мои университетские годы были полным интересных предметов, друзей и новых знаний. Сейчас есть достаточно времени и информации для изучения и дальнейшего развития в профессии», — отмечает она.

ВШЭ — Сабина Старикова Со специальностью Сабина определилась еще в 9 классе. «Поняла, что с поворотом России на Восток и укреплением российско-китайских отношений, востоковедение будет достаточно перспективным направлением для изучения», — вспоминает она. Утверждение «с гуманитарной специальностью будет невозможно найти работу» Сабина считает лишь стереотипом: гуманитарное образование расширяет кругозор, а дальше важно определиться со сферой интересов и действовать.



За время учебы у Сабины накопился солидный список достижений. В 2022 году она участвовала в Фестивале вьетнамского языка при посольстве Вьетнама и была волонтером на форуме стран БРИКС. Год назад Сабина вела лекции о Китае в департаменте внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, а уже в этом году — проходила стажировку в комитете по внешним связям в Петербурге.

Также Сабина активно занималась волонтерством: в 2022 году участвовала в организации велогонки La Strada, в 2023 — всероссийского полумарафона ЗаБегРФ. Сейчас она готовится к поступлению в магистратуру, хочет попробовать себя во внешнеэкономической деятельности и заняться переводами.

«Хочу курировать проекты китайских партнеров по выводу китайских товаров на российский рынок. Это план на ближайшие два года. Учиться в магистратуре и заниматься исследованиями, вносить свой вклад в отечественное востоковедение и российский бизнес», — поделилась Сабина.



СПбГУПТД — Елизавета Шмагина и Алина Булгакова

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Елизавета родилась и выросла в Твери, в местных университетах направлений по дизайну было не очень много. Тогда она приехала в Петербург, попала на день открытых дверей в СПбГУПТДе — в доковидные времена, когда приемные комиссии приглашали школьников познакомиться и проводили по университетам экскурсии. Девушка влюбилась и в университет, и в город, упорно готовилась и поступила на «Дизайн рекламы».

«Мне безумно нравится заниматься творчеством во всех его проявлениях — лепка из пластилина, рисование, вырезание из бумаги. Но я, наверное, больше человек рациональный, и мне хотелось как-то это использовать. Ответом стал дизайн, где есть и элементы творчества, и некоторая конструкторская задача», — рассказывает Елизавета.



Первые годы учеба давалась тяжело — большинство ребят, поступающих в творческие вузы, имеют художественную подготовку, а Елизавета в художке не училась, так что все дисциплины осваивала с нуля. Тем не менее, уже на втором курсе она начала получать первые заказы — логотипы, иллюстрации. На третьем году обучения она разработала собственный леттеринг и сюжетный шрифт для сувенирной продукции сафари-парка «Кудыкина Гора» в Липецкой области.

В 2022 году Елизавета по заказу прокуратуры разработала серию социальных плакатов, посвященных экологии. Так ее детище появилось на рекламных щитах по всему городу. «Понимать, что твои плакаты видят сотни тысяч человек каждый день, — это очень большой показатель и мотиватор, особенно для студента», — рассказывает Елизавета.

За время учебы она также разработала иллюстрации для благотворительного фонда «Дети Наши» и инсталляции для выставки-воркшопа «Место Культуры». Сейчас она работает над собственным шрифтом. «И мне бы хотелось, чтобы вот его ждал успех. Будет ли он коммерческим проектом или нет, покажет время», — отмечает Елизавета. В планах на будущее — своими знаниями и опытом делиться. «Пока не уверена, будет это преподавание в университете или что-то частное. Но мне очень нравится ко всему приходить самой и объяснять сложные вещи простыми словами», — отмечает она.



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Еще одна выпускница СПбГУПТДа Алина Булгакова с профессией тоже определилась сразу. «Я знала четко, что это будет дизайн костюма, и все. Я сама из другого города, у нас таких направлений нет. Я могла поступить на бюджет в Ростов, но знала, что Ростова мне будет мало, поэтому готовилась и поступила в Петербург. Родители мой выбор поддержали», — рассказывает Алина.

Шесть лет в университете — четыре года бакалавриата и два — магистратуры — были очень насыщенными. «Походы с палатками, пары по фотографии. Мы постоянно что-то шили. Моя кафедра была на седьмом этаже, и мы таскали туда чемоданы с тканями, но это не казалось чем-то тяжелым, потому что хотелось творить и работать», — вспоминает Алина.



Во время учебы она разработала дизайн фирменной одежды для сотрудников аэропорта «Пулково» и стажировалась в миланском Доме высокой моды haute couture «Federiko Sangalli». На базе СПбГУПТД она организовала запуск швейного производства, куда были трудоустроены студенты вуза, во время учебы — выступала в качестве делегата от университета на ПМЭФ. «За шесть лет было нереальное количество модных показов, где я участвовала, и в Москве, и в Петербурге», — рассказывает Алина.



Сейчас она планирует поступать в аспирантуру и двигаться дальше по карьерной лестнице в университете. Алина признается: себя в будущем видит на руководящих должностях, а дизайн одежды считает, скорее, отдушиной, чем способом заработать. «Но на месте стараюсь не сидеть. На ВК-фесте в Москве Дима Билан выступал в моей одежде, недавно сотрудничала с ювелирным магазином «Русские самоцветы» — рисовала для них эскизы», — поделилась Алина.



Абитуриентам, которым только предстоит поступить в университет, выпускники этого года советуют хвататься за возможности, которые выпадают во время учебы — проекты, стажировки, конкурсы. Искать себя, пополнять портфолио и быть открытыми — к людям и к новому. «В конце концов, студенчество — лучшие в жизни годы», — признаются выпускники.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

