Стринги долой! Какие трусы навредят вашему здоровью и приведут к проблемам с зачатием

При покупке белья важно учитывать модель и ткань, из которой оно изготовлено Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Летом как никогда важно задуматься о качестве одежды: на жаре тело перегревается, и любая грубая ткань может вызвать дискомфорт и раздражение. Особенно важно правильно выбирать нижнее белье. Оказывается, долгое ношение плавок из плохого материала может вызвать целый букет различных заболеваний. Наши коллеги из Красноярска поговорили с врачами и мастером по пошиву белья и узнали, от каких видов трусов точно стоит отказаться, и кому — в первую очередь.



Чтобы не обленились сперматозоиды Тугие обтягивающие плавки при постоянном ношении могут привести мужчину в медкабинет. Как рассказал нам уролог Алексей Дядькин, пристрастие к таким трусам влечет за собой постоянное перегревание мошонки и нарушение подвижности сперматозоидов. А это, как правило, может привести к проблемам с зачатием в паре. Доктор ссылается на публикацию в журнале Human Reproduction. Там приводят интересную статистику по мужчинам, которые обратились в центры репродукции с 2000 по 2017 год. Те, кто носил свободное белье, имели на 25% большую концентрацию и на 17% больше сперматозоидов. Также у врача сформировались свои собственные рекомендации по подбору одежды: свободные трусы из натуральных, а не синтетических материалов, либо с низким содержанием синтетики.

— Летом это особенно важно. Когда жарко, потовые железы активнее работают, плюс перегревание, плюс погрешность в гигиене — это может привести к такому заболеванию, как баланопостит (воспалительное заболевание, которое поражает головку полового члена и внутренний листок крайней плоти. Ключевым фактором развития болезни является патогенная микрофлора. Пораженная область краснеет, отекает, возникают жжение и зуд. — Прим. ред.), — говорит доктор. Также любое нижнее белье после покупки нужно сначала постирать, а потом только надевать, рекомендует Дядькин.

Стринги — долой На женском здоровье некачественное белье тоже может сказаться негативно. Присмотреться к тому, что вы носите, рекомендует акушер-гинеколог Юлия Масалова.

— Белье и его вид очень влияют на характер выделений. Например, стринги: при длительной носке они могут вызывать раздражение, обильные выделения, — говорит гинеколог.



А проявляется это за счет слишком близкого контакта белья с анусом.

— Прямая кишка находится в трех сантиметрах от влагалища, и по этому пути очень легко и просто кишечной палочке добраться. Очень часто бывают заболевания, связанные с кишечной палочкой при ношении стрингов, — рассказывает заведующая отделением гинекологии, врач-гинеколог медицинского центра «Альмед» Наталья Мельник.



Но это не единственное, что грозит женскому здоровью при выборе некачественных трусов, говорит она:

— При длительном ношении тесного, синтетического, не дышащего белья начинает возникать и развиваться анаэробная микрофлора. Та микрофлора, которой не нужен кислород. Для него создаются благоприятные условия, чтобы развивались эти микроорганизмы. Они есть у всех абсолютно женщин, только в маленьком проценте, маленьком количестве вагинального секрета. И если провоцировать эти моменты, то тогда начинает развиваться бактериальный вагиноз.

Правда, успокаивает Наталья Мельник, полностью отказываться от красивого кружевного белья не стоит:

— Ну, понятное дело, для красоты и каких-то моментов можно что-то красивое использовать, но временно, в качестве разовых акций.

Вдруг вас пригласили на показ мод? Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





А что с кожей? Как нам рассказала дерматовенеролог «Клиники в Октябрьском» Анна Дюжакова, неудачные трусы — залог появления вагинальных бактериальных инфекций у женщин даже на обычных, не интимных участках кожи.



— Часто при производстве белья используются некачественные красители. Это может приводить к аллергическим реакциям. Они обычно развиваются не в первый день и могут появляться даже через какое-то время, — поясняет она. Вторая опасность — некоторые инфекционные заболевания, условно патогенные инфекции, например кандидоз, то есть молочница (грибковая инфекция, вызываемая микроскопическими дрожжеподобными грибами. — Прим. ред.). Причем кандидоз не в привычном понимании, а именно в складках кожи. — Это вызывается прением, когда повышена температура тела. Особенно часто это может проявляться у людей с избыточной массой тела. То есть у тех, кто имеет складки на животе и так далее, — рассказывает дерматолог.

И для женщин, и для мужчин одинаково может проявляться банальное раздражение. Поэтому снова выбор делаем в пользу свободного белья.

— Если используются грубые, натирающие ткани, то это приводит к повреждениям кожных покровов. Это может быть местная стрептококковая инфекция уже на фоне опрелости, — говорит Анна Дюжакова. Особо внимательнее стоит выбирать нижнее белье людям, у которых более уязвимое здоровье. — Чаще перечисленные проблемы может возникать у людей, у которых имеются те или иные проблемы с иммунной системой. Во-первых, люди с хроническими кожными заболеваниями, например экземой, атопическим дерматитом, люди с сахарным диабетом, люди, принимающие иммунодепрессанты. Они более восприимчивы к подобным раздражителям. Ну и, естественно, пожилые люди, дети, беременные, — поясняет Анна Дюжакова.



Покупать или шить? Увы, часто в магазинах встречаются именно «неправильные» трусы — узкие, синтетические и грубые. Из натуральных тканей не всегда получается выбрать то белье, которое будет удовлетворять своего владельца с эстетической точки зрения. Хотя врачи настойчиво рекомендуют покупать именно такое.



Есть альтернатива: шить белье самому или на заказ. Красноярка Анна Кокарева, например, производит белье из натуральных тканей и по индивидуальным меркам и эскизам. Она говорит, что старается использовать натуральные материалы или предназначенные именно для нижнего белья.

— Это кулирная гладь, 100% для ластовицы, которая соприкасается с самыми нежными участками тела, это эластичное кружево, вышивка на сетке, эластичная сетка, хлопок с добавлением лайкры, микрофибра для белья, — рассказывает Анна. Но это не значит, что нужно отказаться от обычных покупных трусов. В магазине тоже можно выбрать достойное белье, но главное — не брать первое попавшееся.



— Если мы говорим про красители, лучше выбирать у крупных производителей, потому что одежда у них чаще всего них более-менее протестирована, используются относительно хорошие материалы. Чтобы кожа не прела, не потела, лучше надевать белье из натуральных материалов. То есть хлопка, льна, крапивы, конопляного волокна. Оно всё относительно безопасно в плане того, что человек летом в нем вряд ли вспотеет. Второй момент — это обработка ткани. Ткань должна быть мягкая. Либо стоит выбирать белье из специальных технологичных синтетических материалов, которые чаще всего в спортивной одежде представлены, — говорит дерматовенеролог Анна Дюжакова.

А вы какое белье покупаете? Главное, чтобы было красивое Дышащее и удобное Есть и хлопковые модели, и стринги