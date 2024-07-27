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    Два человека утонули за сутки в Петербурге и Ленобласти: мужчина — в Петергофе, женщина — в Кавголово

    1909
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    Петербургская жара забрала еще две жизни 27 июля. Тела утонувших людей вытащили из воды в Петербурге и Ленобласти.

    Во втором часу дня в полицию поступило сообщение от уроженца Мурманской области. Мужчина рассказал, что на озере в деревне Кавголово утонула его землячка, которая приехала в Петербург по работе. Заявитель увидел, что 48-летняя женщина находится в воде в неестественном положении, вытащил ее на берег и попытался реанимировать совместно с другими отдыхающими. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

    Спустя примерно три часа трагедия произошла на Никольском пруду в Петергофе. Отдыхающие увидели труп мужчины в синих шортах, лежащий на дне. В результате из воды было извлечено тело 29-летнего молодого человека.

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