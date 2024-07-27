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    Огромная очередь выстроилась к китайскому эсминцу на набережной Лейтенанта Шмидта. Видео

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    Главный военно-морской парад России пройдет в Петербурге в воскресенье, 28 июля. В преддверии Дня ВМФ многие петербуржцы и гости города вышли на набережную Невы, чтобы поближе увидеть корабли, которые примут участие в параде. Кадрами очереди к китайскому военному кораблю в субботу, 27 июля, с «Фонтанкой» поделился читатель.

    читатель «Фонтанки»

    На набережной Лейтенанта Шмидта сотни людей пришли посмотреть на китайский военный корабль «Цзяоцзо» проекта 052D. Этому не помешала духота и 25-градусная жара. По мнению очевидца, больше половины очереди состояло из граждан КНР. Судя по кадрам, среди желающих увидеть китайский эсминец немало детей.

    За международную часть парада в этом году отвечают два «китайца»: эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их уже украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском, одна из которых гласит: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».

    Ранее «Фонтанка» рассказала, во сколько начнется парад и где его лучше посмотреть.

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