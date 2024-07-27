Огромная очередь выстроилась к китайскому эсминцу на набережной Лейтенанта Шмидта. Видео

Главный военно-морской парад России пройдет в Петербурге в воскресенье,
читатель «Фонтанки»
На набережной Лейтенанта Шмидта сотни людей пришли посмотреть на китайский военный корабль «Цзяоцзо» проекта 052D. Этому не помешала духота и
За международную часть парада в этом году отвечают два «китайца»: эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их уже украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском, одна из которых гласит: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».
Ранее «Фонтанка» рассказала, во сколько начнется парад и где его лучше посмотреть.