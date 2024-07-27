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    Трамвайный вагон сошел с рельсов на Васильевском острове. Видео

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    На Среднем проспекте Васильевского острова в субботу, 27 июля, трамвайный вагон сошел с рельсов. Он загородил дорогу общественному транспорту. Такими кадрами с «Фонтанкой» поделился читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Сход с рельсов произошел в районе ЖК «Новая История» — Средний проспект ВО 85. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранса», штатном движение удалось высстановить в 12:59.


    «Пострадавших нет. Аварийная служба оперативно отработала», — сообщили нам.

    Причины схода вагона выясняются.

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    Сход с рельсовВасильевский остров
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