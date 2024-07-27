Трамвайный вагон сошел с рельсов на Васильевском острове. Видео

На Среднем проспекте Васильевского острова в субботу, 27 июля, трамвайный вагон сошел с рельсов. Он загородил дорогу общественному транспорту. Такими кадрами с «Фонтанкой» поделился читатель.
читатель «Фонтанки»
Сход с рельсов произошел в районе ЖК «Новая История» — Средний проспект ВО 85. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранса», штатном движение удалось высстановить в 12:59.
«Пострадавших нет. Аварийная служба оперативно отработала», — сообщили нам.
Причины схода вагона выясняются.