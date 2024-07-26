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    Призыв к Бастрыкину о краже моста под Рязанью сработал — полиция возбудила дело

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    История с пропажей железнодорожного моста в Скопино Рязанской области стала уголовным делом о краже. Об этом 26 июля сообщает полиция региона.

    Как отмечается в сообщении, ущерб оценен как особо крупный. Известно, что заявление о пропаже недействующего железнодорожного моста было подано еще 14 июля.

    Ранее сообщалось, что полиция почти сразу нашла многотонные конструкции — их сдали на металлолом в Рязани. Однако дальше никаких действий не последовало. Тогда местная активистка записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

    Мост, по некоторым данным, принадлежал скопинскому предприятию промышленного железнодорожного транспорта. Он давно не использовался по назначению.

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