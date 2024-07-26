Призыв к Бастрыкину о краже моста под Рязанью сработал — полиция возбудила дело

История с пропажей железнодорожного моста в Скопино Рязанской области стала уголовным делом о краже. Об этом 26 июля сообщает полиция региона.
Как отмечается в сообщении, ущерб оценен как особо крупный. Известно, что заявление о пропаже недействующего железнодорожного моста было подано еще 14 июля.
Ранее сообщалось, что полиция почти сразу нашла многотонные конструкции — их сдали на металлолом в Рязани. Однако дальше никаких действий не последовало. Тогда местная активистка записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.
Мост, по некоторым данным, принадлежал скопинскому предприятию промышленного железнодорожного транспорта. Он давно не использовался по назначению.