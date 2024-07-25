Рязанская правозащитница просит Бастрыкина выяснить, кто в Скопине украл мост

Железнодорожный мост неизвестные спилили и сдали на металлолом в Рязани. Местные активисты просят вмешаться главу СК.
О том, что мост пропал, местные СМИ начали писать накануне. К 25 июля новость стала федеральной. Выяснилось, что советский железнодорожный мост давно не использовался, но бесхозным не был — он принадлежит скопинскому предприятию промышленного железнодорожного транспорта. Владельцы еще 17 июля обратились в полицию с заявлением, остатки моста нашли в пункте приема металлолома, но дальше дело не двинулось.
Сообщается, что предприятию даже известно, кто именно похитил мост. Местная правозащитница Светлана Коновалова записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой привлечь похитителей к ответственности.