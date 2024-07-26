    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    1 м/с, с-в

    759мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.41eur93.17

    Россияне получили 37 лет на двоих за подготовку теракта в Шереметьево

    1161
    обсудить

    Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево. Мужчины действовали по заказу СБУ. Подробности сообщил ТАСС.

    Ковылкова и Дария признали виновными по статьям о подготовке к теракту (ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Последнему также вменяли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

    Суд установил, что мужчины планировали с помощью дронов подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэровокзала, выполняя задания украинских спецслужб. Параллельно обвиняемые занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале, выплачивали деньги пользователям за фото выполненных преступлений.

    Дарий признал вину частично, его сообщник полностью раскаялся в содеянном. «По совокупности преступлений окончательно назначить Дарию 22 года <...> Ковылкову — 15 лет», — говорится в приговоре.

    Обоим осужденным также назначен штраф в размере 600 тыс. рублей и пятилетний запрет на администрирование сайтов. Гособвинение просило суд назначить Ковылкову и Дарию 21 год и 28 лет лишения свободы соответственно.

    Месяцем ранее Южный окружной военный суд огласил приговор двум приверженцам неоязычества, готовившим теракт в православном храме Крыма. Приятели получили 14 и 12 лет лишения свободы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close