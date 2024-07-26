Россияне получили 37 лет на двоих за подготовку теракта в Шереметьево

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево. Мужчины действовали по заказу СБУ. Подробности сообщил ТАСС.
Ковылкова и Дария признали виновными по статьям о подготовке к теракту (
Суд установил, что мужчины планировали с помощью дронов подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэровокзала, выполняя задания украинских спецслужб. Параллельно обвиняемые занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале, выплачивали деньги пользователям за фото выполненных преступлений.
Дарий признал вину частично, его сообщник полностью раскаялся в содеянном. «По совокупности преступлений окончательно назначить Дарию
Обоим осужденным также назначен штраф в размере
Месяцем ранее Южный окружной военный суд огласил приговор двум приверженцам неоязычества, готовившим теракт в православном храме Крыма. Приятели получили 14 и