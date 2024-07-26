Россияне получили 37 лет на двоих за подготовку теракта в Шереметьево

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево. Мужчины действовали по заказу СБУ. Подробности сообщил ТАСС.

Ковылкова и Дария признали виновными по статьям о подготовке к теракту ( ст. 30 , ч. 1 ст. 205 УК РФ ) и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ ( ч. 3 ст. 30 , ст. 223.1 УК РФ ). Последнему также вменяли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности ( ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ) и участие в деятельности террористической организации ( ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ).