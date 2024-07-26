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    Набережная Макарова встала в пробке: водители жалуются на внезапное перекрытие

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    Несмотря на середину дня и обычные для этого времени 4 балла, отдельные улицы Петербурга днем 26 июля оказались ловушкой для водителей, поймав их в плотные пробки. «Свинью» подложили ДТП и дорожные работы, иногда — неожиданные.

    Набережная Макарова замерла в плотной пробке от проспекта КИМа до моста Бетанкура, сообщают «Фонтанке» читатели. По их словам, из-за дорожных работ перекрыты все полосы под мостом, и приходится сворачивать в сторону Васильевского острова по стрелке и уже за мостом разворачиваться на Бетанкура. Об этом же сообщают пользователи «Яндекс.Пробок». По данным сервиса, затор скопился и на Уральской улице со стороны КИМа к перекрестку с улицей Одоевского.

    читательница «Фонтанки» Мария

    «Уже час едем от съезда с ЗСД до поворота на Ваську», — жалуется читательница Мария.

    Отметим, что на сайте Государственной административно-технической инспекции информации о дорожных работах с ограничениями на этом участке нет — ремонт ведется на отрезке набережной Макарова с другого берега Смоленки.

    Скриншот с сайта ГАТИ
    Скриншот с сайта ГАТИ
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    Еще одна крупная пробка уже несколько часов держится на Софийской улице. По данным «Яндекс.Пробок», еще в одиннадцатом часу утра она достигала 5,2 километра — от улицы Труда до КАД. Затор скопился и на внешнем кольце КАД у развязки с Софийской.

    Также необычно загружены Народная и Ивановская улицы к Володарскому мосту. Затор на этом участке тоже держится уже два часа. В 10:48 там отмечали 9 баллов вместо обычных трех.

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    Еще один проблемный участок — Приморское шоссе в сторону области возле развязки с КАД. Пробка там растянулась почти на 4 километра от Авиационной до Большой Купальной улицы. Пользователи сервиса сообщают о ДТП, перегородившем два ряда.

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    При этом в целом по Петербургу дороги загружены на обычные для этого времени 4 балла. Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайшие три часа.

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    Скриншот с сайта ГАТИ
    Скриншот с сайта ГАТИ

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    ПетербургПробкиРемонт дорог
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