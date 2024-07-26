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    Опубликованы новые кадры обрушения башен-близнецов после теракта 11 сентября

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    Опубликованы новые кадры теракта в башнях-близнецах 11 сентября 2001 года. Шестиминутным видео с общественностью поделился японский фотограф Кей Сугимото. Запись опубликована на его канале на YouTube.

    Автор: youtube.com/keisugimoto

    «Кадры, которые я снял о том, как Всемирный торговый центр обрушился 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома № 64 на улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на Sony VX2000 с телеконвертером», — написал Сугимото.

    Фотограф также уточнил, что видео можно использовать лишь для «исторических архивных целей».

    В комментариях под видео люди благодарят Сугимото за публикацию этих уникальных и ужасающих кадров, а также вспоминают, что происходило в Нью-Йорке в день трагедии и после него. «Мир изменился навсегда после 11 сентября», — написал один из зрителей.

    11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников на захваченных пассажирских самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. В результате атак погибли 2 977 человек, ещё 24 пропали без вести. «Фонтанка» опубликовала воспоминания петербуржцев об этом страшном дне.

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