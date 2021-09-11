Фото: AP Photo/ William Kratzke/ТАСС Поделиться Поделиться







20 лет назад террористы-смертники на захваченных пассажирских самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет, который они собирались направить на Белый дом или Капитолий, разбился в 240 км от Вашингтона, не достигнув цели. Помимо 19 боевиков в результате атак погибли 2 977 человек, ещё 24 пропали без вести. За атакой стояла «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с эмиром Усамой бен Ладеном.



«Я сидел в кафе «Ирина» на Московском. Ел мороженное. Это был ранний вечер, я был в отпуске, — вспоминает Филипп. — По радио шел радиоспектакль - фантастика-хоррор. Я подошел к барной стойке за добавкой. И вдруг я понял, что слушаю экстренные новости. Я удивленно спросил у продавщицы: «Это настоящие новости что ли?» Она ответила: «Я даже переключила несколько каналов. Да».

Автор: HistoryTVru/YouTube

«Я пришёл к другу, он сидит у телека с отпадшей челюстью, на экране дым, падающие дома, самолёт врезающийся в небоскрёб. Я ему говорю: «Серый, опять всякую голливудскую хрень смотришь», — вспомнил читатель «Фонтанки» Александр.

«Сидел дома за столом и без всякого энтузиазма готовился к экзаменам в аспирантуру. Позвонил друг и сказал, что в США самолет врезался в дом. Я сказал, мол, ну и пёс с ним, так как не понял масштабов произошедшего. А потом включил телевизор и обалдел», — рассказал Михаил.

Автор: NTDRussian/YouTube

«Вечером были в театре, был чудесный осенний вечер, в антракте многие вышли на улицу, все обсуждали только это событие, а не спектакль, хотя это были гастроли Ленкома с Янковским, Абдуловым, Чуриковой, Броневым», — вспоминает Вера.



«Была на родительском собрании. Долго и мучительно выбирали родительский комитет. Учительнице это надоело, и она вышла из класса. И сразу вернулась со страшной новостью», — рассказала Ирина.

Фото: Hubert Boesl/DPA/ТАСС Поделиться Поделиться







«Ехал на ночную работу, на велосипеде и слушал радио. Туда позвонил человек из Нью-Йорка и рассказывал. А потом всю ночь по ящику перемежались новости и живые кадры с места. Впечатления, прям скажем, запоминающиеся», — написал Евгений.

Многие вспоминают, что первой эмоцией от осознания реальности происходящего был ужас. Ощущение, что началась война.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС Фото: Greg Semendinger/DPA/ТАСС Фото: Gulnara Samoilova/ZUMApress.com/ТАСС Фото: Steve Wood/allaction.co.uk/PA Photos/ТАСС Фото: BETH A. KEISER/POOL/ТАСС Поделиться Поделиться







«Я сидел у себя в комнате и делал уроки. Вдруг бабушка позвала меня: «Вон, Юра, посмотри, какой теракт в Америке!» Я подошёл к телевизору. На экране были два небоскрёба, из верхней части одного из них валил густой дым. Мама пришла с работы, и момент обрушения башен мы наблюдали уже втроём. Я помню это ощущение, когда весь мир замер. Никто не знал, что будет дальше. Будут ли ещё атаки, возможно, в других странах, начнётся ли война, может быть, даже мировая», — рассказал Юрий.



«Удивленная смотрела, думала, война что ли началась, потом заплакала. Дочка-трёхлетка, гладила меня по голове, приговаривая: «Да не плачь, мам, построят они эти домики снова...». До сих пор ужасаюсь тому, какую жестокую карту разыграли, люди оказались пушечным мясом», — написала Ольга.

«Был в армии, шел третий месяц. После новости — всех в усиление», — вспомнил Алексей.

Многие говорят о сочувствии родственникам погибших, цветах у американского посольства.

«Работала на круизного лайнере, маршрут Москва- Питер. Возили тогда американских туристов большую группу. Помню, команда утром узнала новость про теракт, а туристы были на экскурсии. Интернета тогда такого не было и, когда они приехали к обеду на борт, мы им сказать и хотели, но боялись расстроить...Помню их реакцию, шок, непонимание. Некоторые прервали отпуск и улетели из Москвы домой», — написала Елена.

«Сперва новость, что самолёты в здание врезались, потом — что они рухнули, потом — что это теракт. И никто не верещал, что, мол, америкосам так и надо», — вспомнил Алексей.

На месте рухнувших башен-близнецов в Нью-Йорке построили Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября 2001 года. А единственным осужденным по этому делу стал 37-летний Закариас Муссауи, задержанный за три недели до атаки за нарушение иммиграционного законодательства. В мае 2006 года его приговорили к шести пожизненным срокам. Усама Бен Ладен стал главной целью развернувшейся войны против терроризма и был ликвидирован американцами во время спецоперации в мае 2011 года в Пакистане.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

