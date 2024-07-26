В Хельсинки неизвестные облили здание правительства красной смесью

В Хельсинки минувшей ночью неизвестные облили здание правительства красной смесью. Об этом 26 июля сообщает издание Yle.



Утром на входе здания обнаружили алые разводы. Заместитель директора службы безопасности Госсовета Юха Палласпуро рассказал, что ночью четыре человека в черной одежде и масках облили стену и лестницу здания. Палласпуро в разговоре с информагентством STT, подчеркнул, что смесь напоминает краску, смешанную с водой.

Полиция Хельсинки получила заявление о вандализме. Правоохранители пока ищут подозреваемых в этом преступлении. В здании расположены офис канцлера юстиции, канцелярия Госсовета и помещения министерства финансов.