Митрополита Илариона временно отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией

Священный синод Русской православной церкви принял решение о том, чтобы временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в 78-м журнале Синода, опубликованном на сайте РПЦ.
Согласно журналу, синод РПЦ посчитал нужным образовать комиссию по изучению «положения дел в Будапештско-Венгерской епархии». Так, на время работы комиссии от управления епархией был временно отстранен митрополит Иларион.
«Временное управление Будапештско-Венгерской епархии поручить Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору», — уточняется на сайте.
Помимо этого, епископа РПЦ Илариона освободили от других церковных должностей. Среди них: председатель Синодальной библейско-богословской комиссии и председатель Комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.
Ранее в начале июля бывший келейник митрополита Илариона Георгий Сузуки публично обвинил епископа РПЦ в сексуальных домогательствах. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеоматериалы. Тем не менее Будапештская и Венгерская епархия Московского патриархата опровергла обвинения, а сам митрополит назвал их попыткой «состричь деньги».