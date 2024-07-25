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    Митрополита Илариона временно отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией

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    Священный синод Русской православной церкви принял решение о том, чтобы временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в 78-м журнале Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

    Согласно журналу, синод РПЦ посчитал нужным образовать комиссию по изучению «положения дел в Будапештско-Венгерской епархии». Так, на время работы комиссии от управления епархией был временно отстранен митрополит Иларион.

    «Временное управление Будапештско-Венгерской епархии поручить Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору», — уточняется на сайте.

    Помимо этого, епископа РПЦ Илариона освободили от других церковных должностей. Среди них: председатель Синодальной библейско-богословской комиссии и председатель Комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

    Ранее в начале июля бывший келейник митрополита Илариона Георгий Сузуки публично обвинил епископа РПЦ в сексуальных домогательствах. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеоматериалы. Тем не менее Будапештская и Венгерская епархия Московского патриархата опровергла обвинения, а сам митрополит назвал их попыткой «состричь деньги».

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