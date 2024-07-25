Митрополита Илариона временно отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией

Священный синод Русской православной церкви принял решение о том, чтобы временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в 78-м журнале Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Согласно журналу, синод РПЦ посчитал нужным образовать комиссию по изучению «положения дел в Будапештско-Венгерской епархии». Так, на время работы комиссии от управления епархией был временно отстранен митрополит Иларион.

«Временное управление Будапештско-Венгерской епархии поручить Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору», — уточняется на сайте.