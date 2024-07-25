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    На пепелище садового дома в Колпино нашли труп

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    После пожара в частном доме в Колпинском районе Петербурга обнаружен труп. Борьба с пламенем продолжалась около часа, сообщили в городском ГУ МЧС 25 июля.

    Сигнал о ЧП на Колпинской улице, 7, поступил в дежурную часть в 12:27. Огонь полностью охватил одноэтажный садовый дом, размерами 4 на 8 метров. К месту ЧП прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах, к 13:14 пламя ликвидировали.

    «На месте пожара обнаружен погибший человек, личность устанавливается», — говорится в сообщении.

    Другие подробности устанавливаются.

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