Автозак с Михаилом Абызовым попал в ДТП, бывший министр получил травмы

Травмы головы и спины получил бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов во время ДТП по пути из Мосгорсуда в СИЗО. Об этом РИА Новости сообщил адвокатам осужденного 25 июля.

По словам защитника, в аварию автозак попал два дня назад, когда Абызова конвоировали из суда, где слушается апелляция по его делу, обратно в Лефортово.

После столкновения осужденного отправили на обследование, но о результатах адвокату ничего не известно.

По делу о мошенничестве Абызов получил 12 лет колонии. У него также было конфисковано все имущество в России и за рубежом.