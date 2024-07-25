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    Автозак с Михаилом Абызовым попал в ДТП, бывший министр получил травмы

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    Травмы головы и спины получил бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов во время ДТП по пути из Мосгорсуда в СИЗО. Об этом РИА Новости сообщил адвокатам осужденного 25 июля.

    По словам защитника, в аварию автозак попал два дня назад, когда Абызова конвоировали из суда, где слушается апелляция по его делу, обратно в Лефортово.

    После столкновения осужденного отправили на обследование, но о результатах адвокату ничего не известно.

    По делу о мошенничестве Абызов получил 12 лет колонии. У него также было конфисковано все имущество в России и за рубежом.

    Следователи считают, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них четыре миллиарда рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.

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