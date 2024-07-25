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    В Петербурге КПРФ оштрафовали из-за неполного ответа суду. Представители партии обжалуют отказы в регистрации на выборах

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    Более 200 кандидатов от КПРФ получили отказ в регистрации на муниципальных выборах в Петербурге. Несколько десятков из них обратились в связи с этим в суд. Однако первые решения выносят не в пользу кандидатов. Более того, саму партию уже дважды оштрафовали.

    Как рассказала 25 июля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, в рамках дела по иску Любови Макаровской к избирательной комиссии № 30 Смольнинский районный суд запросил документы у партии КПРФ.

    «Ответ в полном объеме суду не представлен», — отметила Лебедева. За это партии положен штраф в 50 тысяч рублей.

    Также на 50 тысяч оштрафовали КПРФ по этому же поводу по иску Артема Верижикова к ТИК № 64.

    В Петербурге больше тысячи кандидатов получили отказ в регистрации на выборах. Всего до выборов допущены 3 490 кандидатов, они претендуют на 1 576 мест. Голосование по выборам депутатов в 110 муниципальных округах города пройдет в сентябре.

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