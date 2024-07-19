Петербургский избирком отказался возвращать кандидатов от КПРФ на выборы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела более
Речь идет о жалобах кандидатов в Гагаринском, Московской заставе, Петергофе, Пушкине, Шушарах, Коломягах, Новоизмайловском, Смольнинском, Владимирском.
Как заявил на заседании член горизбиркома Олег Зацепа, КПРФ в конце июня выдвинула значительное количество кандидатов, но голосование оформили списком, а не поименно, то есть у делегатов не было возможности проголосовать против.
«В документах, представленных КПРФ в адрес территориальной избирательной комиссии, отсутствует документ, регламентирующий порядок голосования делегатов конференции по кандидатурам, внесенным в бюллетень для голосования. При этом в бюллетене кандидатуры указаны в виде списка», — говорится в решениях Горизбиркома. Глава ГИКа Максим Мейксин добавил, что у комиссии есть данные от участников конференции, которые также сказали, что им не давали пояснений о возможности голосовать против.
С такой трактовкой не согласны представители КПРФ. Они утверждают, что проводили конференцию до
Рассмотрение части жалоб приостановили, так как кандидаты обратились в суд.
Также петербургский избирком не дал возможности участвовать в выборах нескольким кандидатам от «Справедливой России» — им отказали в допуске на выборы в муниципалитетах в Невском районе, так как в документах они указали субъектом выдвижения федеральную партию, а не региональное отделение.
Из 53 жалоб на отказ в регистрации, которые рассмотрели в Горизбиркоме
Выборы в Петербурге пройдут в сентябре в 110 муниципальных советах. Также осенью будут выбирать губернатора.