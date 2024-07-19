Петербургский избирком отказался возвращать кандидатов от КПРФ на выборы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела более 40 жалоб кандидатов от КПРФ на отказ в допуске на муниципальные выборы. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 июля , на рассмотрение решений у комиссии ушло более двух часов.

Речь идет о жалобах кандидатов в Гагаринском, Московской заставе, Петергофе, Пушкине, Шушарах, Коломягах, Новоизмайловском, Смольнинском, Владимирском. Как заявил на заседании член горизбиркома Олег Зацепа, КПРФ в конце июня выдвинула значительное количество кандидатов, но голосование оформили списком, а не поименно, то есть у делегатов не было возможности проголосовать против.

«В документах, представленных КПРФ в адрес территориальной избирательной комиссии, отсутствует документ, регламентирующий порядок голосования делегатов конференции по кандидатурам, внесенным в бюллетень для голосования. При этом в бюллетене кандидатуры указаны в виде списка», — говорится в решениях Горизбиркома. Глава ГИКа Максим Мейксин добавил, что у комиссии есть данные от участников конференции, которые также сказали, что им не давали пояснений о возможности голосовать против.

С такой трактовкой не согласны представители КПРФ. Они утверждают, что проводили конференцию до 4 утра , чтобы выдвинуть всех участников конференции, — если бы голосовали списком, то справились бы за полчаса. «Те люди, которые приходили на конференцию, прекрасно знали, за что голосовали, и имели право вычеркнуть кого-то из числа кандидатов», — сказал на заседании Горизбиркома представитель КПРФ Андрей Беляков.

Рассмотрение части жалоб приостановили, так как кандидаты обратились в суд. Также петербургский избирком не дал возможности участвовать в выборах нескольким кандидатам от «Справедливой России» — им отказали в допуске на выборы в муниципалитетах в Невском районе, так как в документах они указали субъектом выдвижения федеральную партию, а не региональное отделение.

Из 53 жалоб на отказ в регистрации, которые рассмотрели в Горизбиркоме 19 июля , оказалась всего одна, которую все же удовлетворили. Горизбирком обязал районную комиссию заново рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в Малую Охту Павла Журавлева. До этого ему выдали некорректную справку о том, что он уже является депутатом, и на этом основании отказались допускать до выборов.